Les groupes de détenus de l’ETA appellent à la fin de la politique pénitentiaire exceptionnelle

01/08/2022

Le à 20h00 CET

.

Un total de 191 mobilisations appelé par le réseau citoyen de soutien aux détenus de l’ETA, Sare, dans de nombreuses autres villes d’Euskadi, de Navarre et du Pays basque français ont demandé ce samedi etl fin de la politique pénitentiaire exceptionnelle pour les détenus du gang terroriste et en les rapprochant tous des prisons de la Communauté autonome basque.

Ces mobilisations décentralisées ont remplacé les grande manifestation traditionnelle qui a lieu chaque année à Bilbao après Noël en faveur des droits des détenus de l’ETA en raison de la situation sanitaire existante au Pays basque en raison de la forte augmentation des infections à coronavirus.

Pour cette raison, ils ont été tenus marches dans les trois capitales basques et Pampelune et Bayonne (France), ainsi que dans autres 186 communes de la géographie basque et navarraise.

La manifestation qui s’est tenue à Bilbao a réuni plusieurs centaines de personnes qui ont scandé des slogans tels que « Presoak kalera, amnisty osoa » (prisonniers dans la rue, amnistie générale) et « Presoak etxera » (prisonniers à domicile) et des représentants d’EH Bildu, avec leur porte-parole parlementaire Maddalen Iriarte à la tête et des partis et organisations souverains catalans tels que Junts per Catalunya, le CUP et l’ANC.

Pour des raisons de santé mNous avons également réduit le parcours et la durée de la marche qui a commencé sur la Plaza de Moyua centrale et, après avoir parcouru le premier tronçon de la Gran Vía, il s’est terminé devant la mairie, où a été lu une déclaration des organisateurs.

« On ne demande que justice »

Il avertit que « nous ne pouvons pas accepter et il nous est difficile de croire qu’après plus d’une décennie sans violence patente, nous devons continuer à revendiquer quelque chose d’aussi élémentaire que les prisonniers, qui purgent des peines réparatrices, sont soumis aux droits ainsi établis dans les traités internationaux, dans la Constitution espagnole et dans les lois « .

Sar a également dénoncé que « Les progressions dans les classes sont bloquées ou les permis de prison sont empêchés » et que « même lorsque les commissions de traitement de certaines prisons approuvent un certain degré de progression ou un permis de prison, la Cour nationale, par l’intermédiaire du ministère public, y recourt, atteignant le point que certains détenus du troisième degré sont déjà retournés en prison. pénitencier du deuxième degré » .

« Nous ne réclamons aucun privilège. Nous exigeons la justice, seulement la justice. Nous revendiquons les droits de l’homme. Nous ne sommes pas confrontés à des revendications politiques », ont-ils conclu.

A Vitoria, Trois colonnes ont convergé dans le musée Artium dans la capitale d’Alava, d’où après 17h00 la marche a commencé qui a couru jusqu’à la Plaza de la Virgen Blanca.

Transfert de prisonniers à Euskadi

Manifestants ont défilé en respectant les mesures de sécurité contre covid-19, masques et distance de sécurité, et en chemin ils ont scandé des slogans en faveur de la libération des détenus de l’ETA et de leur approche des prisons du Pays basque.

A Saint-Sébastien, plus de 2 000 personnes ont soutenu l’appel à Sare dans une manifestation qui s’est développée selon un parcours insolite, de la Plaza del Centenario, dans le quartier d’Amara, au Boulevard.

Slogans demander le transfert des détenus au Pays basque et d’autres qui ont demandé l’amnistie ont été entendus tout au long de la marche, qui a été rejointe, entre autres, par le parlementaire de EH Bildu Nerea Kortajarena, le porte-parole de cette formation dans les Assemblées générales de Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre, et l’ancien secrétaire général de LABO Rafa Diez.

Le président du PP du Pays Basque, Carlos Iturgaiz, a critiqué la tenue de ces manifestations et condamné ceet son objectif est de « faire descendre les criminels de l’ETA dans la rue, sans payer pour les meurtres odieux commis par ces sauvages ».

« Les proetarras de Bildu essaient de couvrir leur honte en mettant sur la même échelle et en égalisant toutes les violences », a conclu dans un message sur leurs réseaux sociaux.