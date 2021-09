Les groupes de hard rock Stryper et Skillet devraient-ils tourner ensemble ? Michael Sweet veut savoir

michael doux des hard rockers ouvertement chrétiens STRIPE s’est rendu sur ses réseaux sociaux samedi 11 septembre pour poser une question à ses dizaines de milliers de followers : « Si POÊLON & STRIPE faire un tour ensemble ? Si ce post bat des records de commentaires et de partages, je le prendrai pour un oui 😉 Allez-y !”

Plusieurs autres musiciens de hard rock éminents ont répondu à Doux à la fois Instagram et Twitter, avec QUEENSRŸCHE leader Todd La Torre, qui est athée, écrit : “Ce serait un non catégorique.” FOZZY‘s Chris Jericho était plus ouvert à l’idée, en disant: “Ce serait une super tournée pour vous les gars !!!” Ancien SALIVE chanteur Josey Scott était tout aussi enthousiaste en écrivant : « OUI !!!! J’ai grandi avec POÊLON à Memphis (le chanteur en tout cas) et il a toujours été un homme chat très cool ! Et ils foutent tout droit, ARRÊTEZ-LE BRO !!!!”

Douxle message de est arrivé un jour après POÊLON et STRIPE partagé la scène au Festival de musique rock à Hinckley, Minnesota.

Dans une interview de 2018 avec le Presse gratuite de Détroit, Michael dit que STRIPE n’a jamais été pleinement adopté par les communautés heavy metal et hard rock, en grande partie à cause des paroles chrétiennes du groupe. “Nous n’avons jamais été acceptés par les deux côtés”, a-t-il déclaré. “Le côté laïque, le courant dominant, ils ne nous ont jamais acceptés à ce jour. Nous sommes probablement ce groupe vers lequel tout le monde va aller chaque fois qu’il y a un moment pour se moquer. Nous serons le groupe utilisé pour ça dans la plupart des cas. Maintenant, du côté chrétien, nous n’avons jamais vraiment eu le plein soutien du côté chrétien parce que nous n’avons pas notre place dans leur petit club.

Dans divers entretiens au fil des ans, POÊLON leader John Cooper a dit qu’il “a toujours eu foi en Dieu” et que sa mère était une “fanatique de Jésus”. Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.

En avril dernier, Tonnelier dit au “Undaunted.Life: Podcast d’un homme” qu’il était parfaitement acceptable pour les chrétiens de jouer de la musique rock. « Je dirais que la musique n’est pas créée par le Diable ; [it is] créé par le Seigneur », a-t-il dit. « Toutes choses ont été créées par Dieu. Donc, au lieu de penser que le Diable possède un genre de musique, je dirais de capturer cette musique et de la soumettre à nouveau sous la seigneurie du Christ.”

Tonnelier a récemment publié son premier livre, intitulé “Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste)”. Il “s’attaque aux philosophies régnantes de notre époque de post-modernisme, de relativisme et de la vision populaire de la bonté de l’homme – et combat ces points de vue en s’appuyant sur la vérité absolue de la Parole de Dieu”, lit-on dans la description du livre.



