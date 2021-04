Les groupes de pression crypto gagnent du terrain à Washington alors que la menace d’un goulot d’étranglement réglementaire se profile

Les groupes de lobbying axés sur la cryptographie à Washington, DC, jouent un rôle de plus en plus vital en réorientant les décideurs politiques loin de l’idée que les monnaies numériques sont principalement utilisées pour des transactions illégales. Maintenant, ils se préparent pour, potentiellement, leur plus grande bataille à ce jour.

La Blockchain Association, un groupe professionnel représentant les entreprises de cryptographie, a ajouté 10 membres à son équipe depuis décembre 2020, ce qui porte son total à 34. Kristin Smith, directrice exécutive du groupe, a déclaré à Bloomberg que les membres de l’association étaient extrêmement préoccupés par le blocage des régulateurs fédéraux. vers le bas sur l’industrie sur des craintes mal placées.

«Nous, dans l’industrie, pensons que c’est extrêmement problématique», a-t-elle déclaré, ajoutant que «cela manque tout l’intérêt de cette innovation.»

Smith commentait les récentes propositions du groupe d’action financière et du département du Trésor visant à accroître la surveillance du marché de la crypto-monnaie en raison des préoccupations concernant le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites. Les propositions, qui pourraient être finalisées plus tard cette année, imposeraient plus de fardeau aux investisseurs et aux réseaux blockchain.

Coin Center, un groupe de défense de premier plan basé à Washington, collecte des fonds en vue d’une longue bataille de lobbying ou d’un procès contre les règlements proposés. Jeremey Brito, le directeur exécutif du groupe, a déclaré à Bloomberg:

«Notre travail consiste à dire qu’il y a un risque réel ici et que nous devons tous travailler ensemble, mais ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain.»

Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, a fait don de 2 millions de dollars à Con Center plus tôt cette année. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a également contribué 1 million de dollars au groupe de défense des droits.

Malgré les inquiétudes concernant la réglementation gouvernementale radicale, la menace d’une interdiction pure et simple des actifs numériques a disparu depuis longtemps, selon l’investisseur milliardaire Tyler Winklevoss. Dans un récent épisode de podcast What Bitcoin Did avec Peter McCormack, Winklevoss a déclaré:

«Je pense que les États-Unis ne proscriront jamais Bitcoin. Il y a trop de précédents qui ont été créés dans les tribunaux. La commande Coinflip, qui était une CFTC [Commodity Futures Trading Commission] une mesure d’application qui a été confirmée par les tribunaux, a considéré Bitcoin comme une marchandise comme l’or. »

Les actifs numériques ont réintégré le discours public au cours des six derniers mois, alors que Bitcoin (BTC) a atteint de nouveaux sommets historiques et que de grandes institutions telles que Morgan Stanley et MassMutual se sont impliquées. Du côté des entreprises, Tesla et MicroStrategy ont ajouté des milliards de dollars de BTC à leurs bilans – des mesures qui, selon beaucoup, normaliseront l’exposition aux actifs numériques à l’avenir.

JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs et BlackRock ont ​​tous reconnu l’émergence de Bitcoin en tant que nouvelle classe d’actifs et, dans certains cas, qui pourrait défier l’or pour la suprématie de la réserve de valeur.

Les crypto-monnaies ont franchi plusieurs étapes importantes cette année. La capitalisation boursière collective de tous les actifs numériques a dépassé 1 billion de dollars en janvier avant de doubler moins de trois mois plus tard.