Les groupes du Brexit lancent un appel pour aider à supprimer 700 000 pages de paperasserie de l’UE | Royaume-Uni | Des nouvelles

Quatre groupes du Brexit ont déjà rejoint la campagne et d’autres devraient suivre. Leur appel est pour que le public présente leurs lois européennes les plus détestées. Les groupes, coordonnés par le groupe de réflexion sur le Brexit Facts4EU.Org, les soumettront ensuite au ministre du Brexit de Boris Johnson, Lord Frost.

Ils demandent également à tous les citoyens de proposer des lois européennes qu’ils souhaiteraient voir abrogées.

L’homme politique conservateur et ancien député européen David Campbell Bannerman a déclaré à Express.co.uk : « Le plus grand avantage économique de la sortie de l’UE est la possibilité de réduire les formalités administratives et la réglementation excessive de l’UE.

« L’UE a imposé 700 000 pages de règlements – une colonne de papier de Nelson en hauteur. Veuillez maintenant faire savoir à Lord Frost quelle bureaucratie doit être supprimée, en particulier si vous êtes en affaires. »

Au Parlement la semaine dernière, Lord Frost a annoncé qu’il avait « chargé les services gouvernementaux d’établir le contenu de la « loi européenne retenue » (REUL) dans les domaines politiques dont ils sont responsables et de consulter les parties prenantes si nécessaire ».

Aujourd’hui, les groupes du Brexit ont salué l’initiative de Lord Frost et invitent désormais les membres du public à apporter leurs idées afin qu’ils puissent les envoyer au ministre du Brexit.

À la Chambre des Lords la semaine dernière, Lord Frost a déclaré : « Il n’y a pas d’évaluation faisant autorité par le gouvernement des domaines politiques les plus touchés par REUL (lois de l’UE). Ce premier bilan livrera un tel bilan, et nous permettra d’établir quels secteurs de l’économie et quels départements sont les plus touchés.

La réponse des organisations du Brexit a été rapide. L’ancien député européen du Brexit Party et nouveau chef du groupe de réflexion Facts4EU Brexit a déclaré à Express.co.uk: « Nous sommes tous parties prenantes et nous sommes tous en mesure de participer à cette consultation. »

Les organisations du Brexit restent préoccupées par l’influence des fonctionnaires de Whitehall dans le processus. Le porte-parole Brian Monteith a déclaré : « Les sympathisants de l’UE enfouis profondément dans le système de Whitehall chercheront à contrecarrer le processus de réforme et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Facts4EU.Org et d’autres groupes du Brexit appellent donc tous les lecteurs à nous rejoindre et à s’impliquer en donnant leur avis.

L’organisation du Brexit à la tête de cette initiative a lancé un avertissement aujourd’hui. « Le problème est que trop de fonctionnaires semblent avoir leurs propres agendas, ce qui entraînerait une étroite observation du droit de l’UE – pour maintenir un alignement étroit sur le marché unique – il sera donc plus facile pour le Royaume-Uni de rejoindre un jour à l’avenir. »

Un porte-parole de Brexit-Watch a ajouté : « Si le Brexit signifie quelque chose, cela doit signifier la possibilité de s’écarter des lois conçues pour 27 autres pays – et le plus souvent seulement l’Allemagne et/ou la France – qui ont été imposées au Royaume-Uni parce que nous perdu la majorité des voix au Conseil de l’UE.

Il a ajouté: « Nous avons besoin de lois et de réglementations adaptées à la Grande-Bretagne mondiale d’aujourd’hui, et non au plus petit dénominateur commun européen. »

Les organisations du Brexit impliquées dans cette initiative demandent maintenant aux membres du public de fournir leurs suggestions pour les lois de l’UE qui pourraient être abrogées.

En encourageant les membres du public à proposer des idées, Facts4EU.org a déclaré : « Bien sûr, des réglementations peuvent être nécessaires, cela n’est pas contesté, mais si nous n’avions pas déréglementé dans les années 1980 de nombreuses réformes libérales qui ont permis l’innovation et la créativité dans notre économie n’aurait jamais vu le jour. »

Les opticiens et les lunettes ont été cités par le groupe : « Un exemple évident de la façon dont la déréglementation peut être bénéfique est de pouvoir entrer dans un opticien aujourd’hui et d’avoir un choix de lunettes plutôt que la ration limitée de conceptions du NHS qui a mis une éternité à arriver. »

Jusqu’à présent, les groupes du Brexit impliqués dans l’initiative visant à faire abroger les lois de l’UE au Royaume-Uni comprennent Facts4EU, Brexit-Watch, Think Scotland et Global Britain. Ces groupes s’attendent à ce que davantage de personnes se joignent à la campagne aujourd’hui.