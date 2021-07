Les groupes Facebook peuvent désormais avoir des membres « Experts de groupe »

in

Facebook a annoncé mardi une nouvelle fonctionnalité qui améliorera l’expérience des utilisateurs du groupe. Les propriétaires de groupes Facebook pourront désigner des membres comme « experts du groupe », qui auront un badge pour indiquer une haute expertise dans le sujet du groupe.

Tel que rapporté par The Verge, le badge «Group Expert» apparaîtra sur les publications, les commentaires, ainsi que dans la section Q&R. Les experts peuvent être invités par le propriétaire du groupe ou également par les administrateurs, et l’utilisateur invité doit accepter la nomination pour obtenir le badge. Il y aura de nouveaux outils pour aider les administrateurs à trouver facilement des experts potentiels dans un groupe.

La société de Mark Zuckerberg souhaite promouvoir davantage la fonctionnalité de groupe, qui permet aux utilisateurs de rejoindre une communauté sur des sujets spécifiques et d’interagir avec d’autres personnes via une chronologie alternative. Facebook pense également que les « experts du groupe » aideront à lutter contre les fausses nouvelles, qui sont devenues une préoccupation encore plus grande à la suite des événements COVID-19 dans le monde.

Facebook teste des moyens de permettre aux administrateurs de trouver plus facilement ces experts, en invitant des utilisateurs spécifiques, actuellement dans les espaces de jeu et de fitness, à ajouter les jeux ou les activités qu’ils connaissent. Les administrateurs de groupe peuvent rechercher ces sujets pour trouver leurs nouveaux experts de groupe. Cette tactique fonctionne également comme un moteur de croissance pour les groupes, puisque les nouveaux experts pourront également inviter les abonnés qui ont récemment interagi avec leur page principale à rejoindre le groupe.

Le mois dernier, Facebook a commencé à déployer des « salles audio en direct » pour les utilisateurs comme alternative aux espaces Clubhouse et Twitter. Le réseau social a également annoncé sa propre plate-forme de podcast, qui est désormais disponible pour les créateurs de podcast via les pages Facebook.

On ne sait pas quand la fonctionnalité Group Experts sera disponible pour tous les utilisateurs.

