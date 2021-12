Les groupes terroristes ciblant l’Inde continuent d’opérer depuis le Pakistan : rapport américain sur le terrorisme

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, dans les rapports nationaux 2020 sur le terrorisme publiés jeudi, a déclaré qu’au niveau régional, les groupes terroristes continuaient d’opérer à partir du Pakistan.

Les groupes terroristes ciblant l’Inde ont continué d’opérer depuis le Pakistan et Islamabad n’a pris aucune mesure contre d’autres terroristes connus, notamment le fondateur du JeM et terroriste désigné par l’ONU Masood Azhar et le « chef de projet » de l’attentat de Mumbai en 2008 Sajid Mir, qui restent libres dans ce pays, selon à un dernier rapport sur le terrorisme du Département d’État américain.

« Les groupes ciblant l’Afghanistan – y compris les talibans afghans et le réseau affilié Haqqani (HQN), ainsi que les groupes ciblant l’Inde, y compris Lashkar-e-Taiba (LeT) et ses organisations de façade affiliées, et Jaish-e-Mohammed (JeM) – ont continué d’opérer à partir du territoire pakistanais », selon le rapport.

Le Pakistan n’a pris aucune mesure contre d’autres terroristes connus tels que le fondateur du JeM et terroriste désigné par l’ONU, Azhar, et le « chef de projet » de l’attaque de Mumbai en 2008 Mir, tous deux censés rester libres au Pakistan, selon le rapport.

En février et à nouveau en novembre, un tribunal antiterroriste de Lahore a reconnu le fondateur de Lashkar-e-Tayyiba Hafiz Saeed pour de multiples chefs d’accusation de financement du terrorisme et l’a condamné à cinq ans et six mois de prison, note le rapport. 2020 vers l’achèvement de son plan d’action du Groupe d’action financière (GAFI), mais n’a pas achevé tous les éléments du plan d’action et est resté sur la «liste grise» du GAFI.

