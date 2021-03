Les groupes utilisent FaceTime pour les spams et les appels de farces, les utilisateurs ne peuvent pas bloquer tous les numéros

Alors que la plupart d’entre nous utilisent FaceTime pour discuter avec la famille et les amis, il y a des gens qui utilisent l’application pour ennuyer d’autres utilisateurs. Certains utilisateurs se sont plaints d’un grand nombre d’appels de spam et de farces qu’ils ont reçus via FaceTime d’Apple, et ils ne peuvent même pas bloquer tous ces numéros.

Tel que rapporté par Ars Technica, un nombre important d’utilisateurs ont fréquemment reçu des appels FaceTime indésirables au cours des dernières semaines. Les personnes à l’origine des appels de spam utilisent Group FaceTime pour appeler jusqu’à 31 utilisateurs à la fois. Quand quelqu’un raccroche, un numéro différent appelle cet utilisateur immédiatement, il devient donc difficile d’ignorer la farce.

Dans la communauté du support Apple, des dizaines d’utilisateurs ont signalé avoir reçu plusieurs appels inconnus sur FaceTime. «Depuis, j’ai reçu environ 7 appels supplémentaires tout au long de la journée», a déclaré un utilisateur. «Quand j’ai réalisé ce que c’était, j’ai raccroché et il m’a rappelé 11 fois de plus», a déclaré une autre personne. Des rapports similaires ont également été trouvés sur Reddit.

Le volume élevé de rappels semble être le résultat du fait que d’autres personnes reçoivent l’appel rappelant tout le monde lorsque l’appel initial échoue peu de temps après avoir répondu. Alors que de plus en plus de personnes reçoivent des appels de suivi, elles commencent également à effectuer des rappels.

Bien que vous puissiez penser que cela pourrait être résolu avec le bouton de blocage, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Comme les appels FaceTime sont destinés à fonctionner comme les appels téléphoniques normaux, vous devez bloquer chaque numéro ou identifiant Apple individuellement. Il n’y a pas d’options pour bloquer plusieurs numéros en même temps ou même pour ne recevoir que les appels des personnes de votre liste de contacts.

Malheureusement, les utilisateurs concernés ne peuvent pas faire grand-chose pour le moment. Bien sûr, les utilisateurs peuvent désactiver FaceTime dans les paramètres, mais cela les empêche également d’utiliser l’application pour autre chose – et ne devrait certainement pas être la seule option pour ceux qui ont reçu ces appels ennuyeux. Espérons qu’Apple ajoutera plus de filtres pour les appels FaceTime avec une mise à jour logicielle à l’avenir.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez 9to5Mac sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: