Les guêpes piquantes sont tellement plus importantes que vous ne le pensez – voici pourquoi – .

Mère Nature est assez bonne pour éliminer tout ce qui ne fonctionne pas correctement. Avec les plantes et les animaux, cela s’appelle la sélection naturelle, et cela garantit que chaque organisme qui continue d’exister fait quelque chose de bien. Les guêpes existent depuis très longtemps, alors même si la plupart d’entre nous ne les aimons pas intensément, elles comblent manifestement un besoin et le font bien. Une nouvelle étude publiée dans Biological Reviews fait cet argument et le soutient avec tout un tas de données pour prouver que les guêpes sont en effet importantes.

Aussi ennuyeuses qu’elles soient, les guêpes sont peut-être sous-évaluées, du moins selon l’équipe de recherche dirigée par le professeur Serian Sumner. Sumner et ses collègues ont produit une méta-analyse approfondie de plus de 500 articles de recherche, y compris des données sur quelque 33000 espèces de guêpes, et cela suggère que nous serions tous dans une situation très difficile si les guêpes disparaissaient soudainement de la planète.

J’aime la nature. J’aime écrire sur la science parce que depuis que je suis enfant, j’ai pu trouver de la beauté et un but dans à peu près tout ce qui existe naturellement sur cette planète. Mais des guêpes? Les guêpes pourraient être ma faiblesse. Je n’aime vraiment, vraiment pas les guêpes. Ils construisent leurs maisons autour (et parfois à l’intérieur de) nos propres maisons, ils ont tendance à être agressifs sans aucune raison et ils sont incroyablement imprévisibles. Je n’aime pas les guêpes. Cependant, je me rends compte qu’ils sont ici pour une raison, et même si je ne perdrai pas de temps à expulser les minuscules brutes de partout où j’ai besoin de vivre ou de travailler, les données présentées dans ce nouveau document ont beaucoup de sens.

“Les guêpes sont l’un de ces insectes que nous aimons détester – et pourtant les abeilles, qui piquent également, sont prisées pour polliniser nos récoltes et fabriquer du miel”, a déclaré Sumner dans un communiqué. «Dans une étude précédente, nous avons constaté que la haine des guêpes est en grande partie due à l’ignorance généralisée du rôle des guêpes dans les écosystèmes et de la manière dont elles peuvent être bénéfiques pour les humains. Les guêpes sont sous-étudiées par rapport aux autres insectes comme les abeilles, donc nous commençons seulement maintenant à bien comprendre la valeur et l’importance de leurs services écosystémiques.

Tout cela a beaucoup de sens. Les guêpes sont excellentes pour lutter contre les parasites, même si elles sont elles-mêmes des parasites. Tout cela est totalement vrai et également très important. Cependant, je vais aller de l’avant et ne pas être d’accord avec l’argument du professeur selon lequel «la haine des guêpes est en grande partie due à l’ignorance généralisée du rôle des guêpes dans les écosystèmes».

En tant que personne qui déteste les guêpes, je peux dire en toute sécurité que lorsque je trouve un nid de guêpes dans mon hangar, la dernière chose qui me tient vraiment à cœur, c’est qu’elles sont bonnes pour l’environnement. La seule chose qui me préoccupe, c’est que j’ai besoin de ma tondeuse à gazon et qu’il y a une bande d’insectes piqueurs qui veulent probablement me tuer. Disons simplement que je n’ai jamais choisi un combat avec une guêpe qui ne s’est pas battu avec moi en premier.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.