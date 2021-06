Les guerres de Bitcoin s’intensifient avec un message menaçant d’Anonymous à Elon Musk ⋆ .

in

Il s’agit d’un message publié sur Facebook et YouTube par Anonymous qui réprimande Elon Musk sur sa récente ingérence dans les crypto-monnaies et Bitcoin en particulier.

Anonymous est une coalition de hackers et de combattants de la liberté autoproclamés qui utilisent le masque « V pour Vendetta » de Guy Fawkes comme logo et qui ont ciblé de nombreuses organisations au fil des ans, notamment des gouvernements, des entreprises, la Scientologie et PayPal.

Je n’ai pas de transcription de la vidéo, qui a des sous-titres. Mais le narrateur énonce une litanie d’accusations contre Elon Musk – à propos de son ingérence dans les crypto-monnaies et de la chute importante des prix du Bitcoin cette semaine, qui, selon le narrateur, a affecté les moyens de subsistance de nombreux petits investisseurs, à propos de ses pratiques commerciales chez Tesla, à propos de son l’utilisation de l’argent du gouvernement pour financer ses entreprises et investir dans Bitcoin. Beaucoup de ces accusations sonneront vrai pour beaucoup sur ce site. Le message se termine par un avertissement effrayant – « attendez-nous » – impliquant que le groupe s’en prend à Musk.

Voici quelques citations du message —

les gens commencent à vous voir comme rien de plus qu’un autre mec riche narcissique qui a désespérément besoin d’attention il semble que votre quête pour sauver le monde soit plus enracinée dans un complexe de supériorité et de sauveur que dans un souci réel pour l’humanité Vous avez exprimé ouvertement votre volonté de faire des coups d’État afin d’installer des dictateurs dans les endroits où vos produits toxiques sont extraits. vous n’êtes que le seul PDG à avoir acquis un culte en postant et en trollant le monde sur les réseaux sociaux il semble que les jeux auxquels vous avez joué avec les marchés de la cryptographie aient détruit des vies vous pensez peut-être que vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, mais maintenant vous avez rencontré votre partenaire Nous sommes anonymes! Nous sommes Légion ! Attendez-nous.

Ce que le groupe Anonymous prévoit de faire exactement contre Elon Musk n’est évidemment pas clair, mais c’est quelque chose à surveiller.

Vous devrez me pardonner d’avoir posté une histoire sur un sujet que je comprends à peine, encore moins où je peux fournir des explications. Le monde du Bitcoin et de la crypto-monnaie est un mystère pour moi. Pourquoi tant de gens, d’investisseurs et de PDG se pâment-ils devant les crypto-monnaies ? Nous savons pourquoi les entreprises criminelles les aiment. Quelle valeur créent les crypto-monnaies ? Ne sont-ils que des tulipes numériques ? Faut-il investir en eux ? Comment tout cela fonctionnera-t-il compte tenu de la pléthore de crypto-monnaies sur le marché ? Sont-ils bons pour la planète compte tenu de leur énorme empreinte énergétique ? Sont-ils bons pour l’avenir de l’humanité ? Comment affecteront-ils notre politique?

Pourquoi Anonymous cible-t-il Elon Musk ? Quel est l’intérêt d’Anonymous pour Bitcoin ? Elon Musk est-il un méchant ici ou bouleverse-t-il simplement le stratagème Bitcoin Ponzi ?

Espérons que des kosaques astucieux pourront nous éclairer sur ce sujet complexe et déroutant.

C’est le tweet d’Elon Musk cette semaine qui a fait chuter les prix du Bitcoin –

Il s’agissait d’un autre tweet, apparemment soutenant quelque chose appelé cumRocket, une crypto-monnaie alimentant l’industrie du divertissement pour adultes. Le prix de la devise a grimpé de plus de 350% en 24 heures.

Elon Musk a également fait la promotion d’une crypto-monnaie appelée Dogecoin.

Le Bitcoin a perdu 44% de sa valeur depuis son record historique de 63 314 $ le 15 avril, pas uniquement à cause des tweets d’Elon Musk.

Il y a une conférence Bitcoin à Miami cette semaine, où il n’y a pas d’amour pour Elon Musk.

Plus d’actualités Bitcoin de Miami —

Voici le PDG de Twitter, Jack Dorsey, montrant son extrême optimisme sur l’avenir de Bitcoin –

Chers Kossacks – aidez-nous à comprendre tout cela – de Bitcoin, de l’incursion d’Elon Musk et de Jack Dorsey dans la crypto-monnaie et du message d’avertissement d’Anonymous.

