Les guerriers de Stephen Curry, les filets de Kevin Durant pourchassant le même agent libre

in

Stephen Curry et Kevin Durant seront à jamais liés dans la tradition de la NBA en raison des années qu’ils ont passées ensemble sur les Golden State Warriors.

Bien que ce dernier joueur soit manifestement avec les Brooklyn Nets maintenant, ce lien n’a pas encore été complètement rompu.

Tout comme ce fut le cas lorsque Shaquille O’Neal et Kobe Bryant ont été comparés pendant des années alors qu’ils ne faisaient pas partie de la même équipe, il en va de même pour Curry et Durant. Cela n’aide pas non plus le fait que Durant prenne encore peu de photos des médias sociaux à Curry.

Et c’est ce qui a rendu le fait que les Warriors et les Nets poursuivent le même joueur vétéran en agence libre d’autant plus intéressant.

Le vétéran en question ? Paul Millsap.

Selon Mike Singer du Denver Post, les deux équipes sont très en lice pour le vétéran NBA de 15 ans.

“Millsap est toujours là en agence libre”, a-t-il écrit. “J’ai entendu dire que Golden State et Brooklyn sont intéressés, par source.”

L’année dernière, Millsap a enregistré en moyenne 8,9 points et 4,7 rebonds en 56 sorties. Il a commencé dans 36 de ces matchs et a prouvé qu’il pouvait toujours être un contributeur précieux dans un rôle réduit. En tant que tel, les Warriors et les Nets pourraient vraiment l’utiliser en 2021-2022 – il s’agit maintenant de savoir qui peut proposer la meilleure offre.

LaMelo Ball apparaît comme l’un des premiers favoris pour le prix MVP de la NBA 2021-22. https://t.co/sSeA2JNkAf – Jeu 7 (@game7__) 18 août 2021

Comme si le fait que leurs équipes poursuivent le même agent libre vétéran ne suffisait pas, Curry et Durant étaient également liés plus tôt cette semaine en raison de leur histoire commune avec Draymond Green.

Plus précisément, Curry a été critiqué ces derniers jours pour son rôle dans un bœuf qui existait entre Green et Durant. Que ce blâme soit juste ou non est à débattre – mais il est définitivement jeté dans la direction générale de Curry.

Que les Warriors ou les Nets repartent finalement avec Millsap, il est probablement prudent de supposer que ce n’est pas la dernière fois dans un avenir prévisible que les troupes de Curry et les troupes de Durant s’affronteront pour des raisons liées au basket-ball.

En rapport: Carmelo Anthony devient honnête à propos de la relation avec Damian Lillard