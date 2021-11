Les guerriers détruisent les pélicans en pilote automatique

Les guerriers ont l’air bien. Septième victoire en huit matchs de Klay Thompson et James Wiseman. Les pélicans ont l’air pas mal. Neuvième défaite en dix matchs sans encore pouvoir compter sur Zion Williamson. Ce sont deux côtés totalement opposés, d’un côté et de l’autre de l’histoire, pour les équipes qui se sont rencontrées au Chase Center vendredi soir. Le résultat ne pouvait être qualifié de surprise : un examen des lieux, qui s’est terminé par 126-85.

Personne ne l’aurait dit en regardant la première mi-temps. Ceux de San Francisco ont même eu du mal à enchaîner les actions positives et les hommes de banc ont dû arriver, notamment Gary Payton, pour relever un peu le niveau de l’équipe. D’une première pièce lumineuse des deux côtés, il est passé à une pièce de brume et d’obscurité et, après cela, la résolution dans une seconde moitié dans laquelle les gens de Kerr ont sorti le balai pour balayer. Le total partiel dans les deux dernières manches, 72-35.

Ce n’est pas non plus pour être heureux que Willy Hernangómez ait vu des minutes sur la piste. Pas comme tu l’as fait. Ils étaient trois et il n’a même pas réussi. Il a profité du fait que Hayes n’a pas joué, mais en vain. Sa situation dans la rotation de Willie Green n’est pas positive. Nous avons un exemple similaire dans un autre jeu aujourd’hui, les Wizards-Grizzlies : Santi Aldama a joué dix minutes mais sans incident, son équipe perdant de nombreux points, une nuit où ses gens de Loyola-Maryland, l’université qu’il a quittée l’été dernier pour aller en NBA, sont allés le voir à Washington dc. Aucun des deux Espagnols n’a clôturé la soirée avec le sourire pour leur prestation au sol et, comme Juancho ou Garuba, ils n’ont pas de chance, si on veut les appeler ainsi, en ce début d’année.

Dans le cas de ces Guerriers nous parlons de choses réelles. Ce n’est pas seulement l’équilibre dans la classification, aussi les formes. Contre les Pélicans, même Stephen Curry, qui a raté dix de ses quinze coups sur le terrain, n’a pas bien joué, mais il y a beaucoup d’acteurs qui s’en sortent bien. Ils ne leur laissent que 85. En plus de briller pour leurs combinaisons offensives, il se passe la même chose qui s’est passé dans leurs années d’or : ils mettent de côté la défense qu’ils pratiquent, ce qui est inestimable. À l’heure actuelle, ce sont eux qui reçoivent le moins de points de toute la compétition et sont en tête si l’on prend toutes les équipes de tout le siècle.

Les jeux que Valanciunas a terminés et quelques tirs extérieurs sporadiques de Graham ont conservé, et ici il y avait une surprise, les Pels dans le match. C’était dans la deuxième pièce. Ingram n’était pas là non plus, pas seulement Williamson, et les options offensives sont rares dans l’équipe s’ils ne sont pas là, alors ils sont arrivés là où ils sont allés. Les Warriors ont serré fort la corde en troisième période, obligeant leur rival à tirer des tirs très compliqués et faisant la différence sur le tableau d’affichage monter comme de la mousse qu’on mettait dans les années vingt presque dans un souffle.

Les chefs d’orchestre Iguodala et Green, aucun d’eux n’étant meneur de jeu, ont divisé le jeu pour que Wiggins, Payton ou Poole, le meilleur du match avec 26 points et resplendissant comme partenaire de Curry, finissent. Il s’agissait de jeux élaborés dans lesquels, dans les dernières étapes, quelqu’un de la défense visiteuse a été perdu et des paniers faciles sont arrivés. C’est arrivé à Willy aussi, c’est pourquoi Valanciunas est revenu si vite. La différence est devenue abyssale et, plus tard, inconvenante. 41 à l’extérieur alors qu’il était encore dans le premier mois de la saison.