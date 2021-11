Les guerriers « Eff-You », erreurs de repêchage de la NFL 2021, choix d’un million de dollars

Bill Simmons de The Ringer parle de son implication dans la série documentaire HBO Music Box (1:55) avant de discuter avec Marcus Thompson de . à propos des 12-2 Golden State Warriors, la production de jeunes joueurs comme Jonathan Kuminga et Jordan Poole, le rajeunissement d’Andre Iguodala, Andrew Wiggins, le retour très attendu de Klay Thompson, et plus (14:40). Ensuite, BiIl est rejoint par Danny Kelly de The Ringer et Peter Schrager de NFL Network pour revoir les 15 meilleurs choix du repêchage de la NFL 2021 (51:25) avant que Peter et Bill ne fassent leurs choix d’un million de dollars pour la semaine 11 de la NFL (1:42:30 ).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Marcus Thompson, Peter Schrager et Danny Kelly

Producteur : Kyle Crichton

