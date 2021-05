Les guerriers français suivent les traces du champion du monde des poids légers du BRAVE CF 51

SEEF DISTRICT._ En tant que nation de plus de 67 millions d’habitants, la France est une partie importante du panorama européen et en matière d’arts martiaux, elle a toujours été tenue dans la même estime que ses pays voisins: Grèce (Pankration), Russie (Sambo) et la Suisse (Schwingen) pour la légitime défense connue sous le nom de Savate.

Maintenant, il y a une nouvelle génération de guerriers qui cherchent à remettre la France sur la carte des sports de combat, et ils prévoient de le faire en exerçant leur métier dans la promotion des arts martiaux mixtes (MMA) à la croissance la plus rapide au monde.

Le MMA est encore relativement nouveau en France après la légalisation du sport en janvier 2020, mais il se développe rapidement et de nombreux talents locaux exceptionnels gravissent les échelons de la BRAVE Combat Federation.

En tête du peloton se trouve le champion du monde des poids légers BRAVE CF Amin «Fierceness» Ayoub, qui a un dossier professionnel de 16-4 avec huit victoires par soumission et deux par KO.

Ayoub, actuellement au sommet d’une séquence de huit victoires consécutives, a gravé son nom dans les annales de l’histoire du MMA au BRAVE CF 44 en novembre 2020 en détrônant Cleiton «Predator» Silva dans un arrêt catégorique au quatrième tour.

Benoit “God Of War” St. Denis est debout côte à côte avec Ayoub, un super léger invaincu qui possède une position immaculée 7-0 avec un taux d’achèvement de 100 pour cent.

St. Denis a été spectaculaire depuis qu’il a rejoint l’équipe MMA basée à Bahreïn. Dans trois de ses quatre derniers départs, il a été l’auteur d’une paire de victoires de soumission et d’une démolition totale du vétéran britannique Mario «Rude Boy» Saeed en deux tours.

Alors que Saint-Denis, qui a reçu le prix de soumission de l’année BRAVE CF 2020, s’approche de l’échelon supérieur de la catégorie de poids de 165 livres de l’organisation, un autre Français fait des vagues dans le cadre de la liste active.

Salué par les experts comme le poids léger n ° 1 aux États-Unis, Ylies Djiroun (18-6) a fait des débuts promotionnels triomphants en tête d’affiche du BRAVE CF 48: ARABIAN NIGHT en mars dernier en soumettant le Russe Abdul-Rakhman. Makhazhiev au troisième tour grâce à un starter à guillotine.

Bien que ce soit une performance qui mérite une standing ovation, Djiroun continue de s’émerveiller de l’accueil chaleureux qu’il a reçu en tant que nouveau venu.

«J’ai combattu pour de nombreuses organisations. J’ai été ici et là, mais pas une seule fois je ne suis apparu sur une affiche. Mais ils (BRAVE CF) l’ont fait pour moi. Lors de mon premier combat, ma photo était sur l’affiche. Cela signifie beaucoup pour moi. C’est important », a-t-il dit.

«Je suis heureux d’être avec BRAVE CF. Je veux être ici pendant longtemps. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais si vous me demandez, je veux juste rester ici. Ils me traitent bien et les gens derrière sont gentils. Je ne me vois pas quitter le BRAVE CF », a ajouté Djiroun.

Pour compléter le casting d’élite, on retrouve Ibrahim «Ibra Kumite» Mane (8-4), Abdoul «Lazy King» Abdouraguimov (12-1), Michael «The Soldier» Aljarouj (7-4) et Yanis «The Galactic» Ghemmouri (8 -1).