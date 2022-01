Les guerriers gouvernent l’Ouest et DeRozan sauve à nouveau les Bulls

02/01/2022 à 10:47 CET

Les Golden State Warriors ont touché la table de la Conférence Ouest avec leur victoire sur les Utah Jazz le premier jour de l’année en NBA, au cours de laquelle DeMar DeRozan Il a sauvé les Chicago Bulls – leaders de l’Est – pour le deuxième match d’affilée avec un nouveau triplé sur la corne.

La nuit a aussi laissé le sourire à l’Argentin Facundo Campazzo, qu’avec la victoire des Denver Nuggets sur les Houston Rockets a signé son meilleur match à ce jour en NBA (22 points et 12 passes décisives).

JAZZ 116 – GUERRIERS 123

Dans un duel de style à l’Ouest, les Warriors sont sortis victorieux de l’Utah et ont brisé la séquence de six victoires consécutives du Jazz après un match volcanique et passionné qui regorgeait d’alternatives.

Les de curry steph (28 points, 6 rebonds et 9 passes) a clairement envoyé le break (54-60), mais le Jazz a réagi avec un superbe troisième quart-temps (41-22) pour renverser la vapeur.

Au quatrième quart-temps, les Warriors ont imposé leur coup de poing grâce à Andrew Wiggins (25 points et 4 passes décisives), Otto porter Jr. (20 points, 7 rebonds et 8 passes décisives) et un décisif André Iguodala (12 points, 7 rebonds et 8 passes) qui a réalisé le triplé nécessaire pour clore le match.

Le Mexicain Juan Toscano–Anderson Il a joué 12 minutes pour les Warriors au cours desquelles il a récolté 2 points, 2 rebonds, une passe décisive, un vol et un bloc tandis que Curry a établi un nouveau record avec sa maîtrise de 3 points, cette fois pour le plus grand nombre de matchs consécutifs faisant au moins un coup sur trois (158 réunions à ce jour).

Le Jazz n’a pas pu achever le come-back malgré leur apport choral habituel : Rudy Gobert, Bojan Bogdanovic, Donovan Mitchell Oui Jordan Clarkson ils ont obtenu 20 points par tête.

SORCIERS 119 – TAUREAUX 120

DeMar DeRozan Il a terminé 2021 avec un triplé sur le klaxon pour donner la victoire aux Chicago Bulls sur les Indiana Pacers et l’a entamé de la même manière avec un nouveau vainqueur à trois coups alors que le temps presse, cette fois depuis le corner et avec deux joueurs ci-dessus. , pour détruire les Wizards de Washington.

« Je ne sais pas si je rêve ou si c’est réel », a-t-il déclaré. DeRozan après le match et après l’exploit d’enchaîner deux triples vainqueurs sur deux nuits consécutives.

La septième victoire consécutive du Chicago compté comme principaux architectes avec Zach LaVine (35 points, 5 rebonds et 3 passes décisives), DeMar DeRozan (28 points, 9 rebonds et 5 passes décisives) et Nikola Vucevic (22 points et 12 rebonds).

Avec la chute des Brooklyn Nets, les Bulls sont désormais les leaders en solo de l’Est.

De la part des Wizards, qui ont caressé la victoire après un triplé de Kyle Kuzma en l’absence de 4 secondes, Bradley Beal (27 points et 17 passes décisives) et lui-même Kuzma (29 points et 12 rebonds) ont été les plus marquants.

le colombien James Echenique il n’avait pas de minutes dans celles de Washington.

FILETS 116 – TONDEUSES 120

La grande surprise de la soirée a été donnée par les Los Angeles Clippers, qui ont remporté une victoire très précieuse sur le terrain des Brooklyn Nets malgré le fait qu’ils soient venus avec de nombreuses victimes et avec toutes les pertes.

Léonard Kawhi, Georges Paul, Marcus Morris, Ivica zubac, Luc Kennard, Nico Batum, Isaïe Hartenstein… Aucun d’eux n’était disponible pour un Clippers qui, malgré tout, a donné une leçon de dévouement collectif et de sacrifice pour faire tomber les Nets.

Eric Bledsoé (27 points, 3 rebonds, 4 passes et 3 interceptions), reggie jackson (19 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) et Terance Mann (19 points et 3 rebonds) ont été les plus marquants pour Los Angeles alors que James Durcir (triple-double avec 34 points, 12 rebonds et 13 passes) et Kevin Durant (28 points et 9 rebonds) ont été les plus réussis pour les Nets.

Le pivot espagnol Serge Ibaka Il a commencé pour les Clippers et a récolté 4 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et un bloc en 22 minutes.

Avec cette défaite à domicile, les Nets ont perdu deux matchs de suite pour la première fois de la saison.

BUCKS 136 – PÉLICANS 113

Face aux doutes des Nets, les Milwaukee Bucks poursuivent leur ascension régulière dans l’Est et ils ont ajouté ce samedi leur sixième victoire d’affilée avec une victoire sur les New Orleans Pelicans.

Giannis Antetokounmpo Il a réalisé un triple-double (35 points, 16 rebonds et 10 passes) était de trop pour un Pélican dans lequel il s’est démarqué Jaxson hayes (23 points et 7 rebonds).

Le pivot espagnol Willy Hernangómez Il est sorti chez les Pélicans en commençant cinq et a réalisé une performance remarquable avec 11 points, 8 rebonds et une passe décisive en 20 minutes sur le terrain.

FUSÉES 111 – PÉPITES 124

Facundo Campazzo a joué son meilleur match depuis son arrivée en NBA, marquant 22 points (avec 7 sur 11 tirs et 3 sur 5 sur des triples), 12 passes décisives, 4 rebonds, 5 interceptions et 2 contres en tant que meneur de départ des Nuggets dans le jeu qui Denver a battu les Houston Rockets.

Nikola Jokic (24 points et 11 rebonds) ont également brillé pour les Nuggets dans un match qu’ils ont dominé de 31 points.

Jalen vert (29 points) a été le meilleur buteur d’un Rockets dans lequel les Espagnols Usman Garuba il a joué 12 minutes et a récolté 2 points, 4 rebonds, une passe décisive et 2 interceptions.

PISTONS 117 – EPERONS 116

Les Detroit Pistons, la pire équipe de la NBA et n’avaient remporté que deux de leurs 20 matchs précédents, ont remporté le duel contre les San Antonio Spurs après la prolongation.

Hamidou diallo (34 points, 14 rebonds et 4 passes) a mené les Pistons tout en Bryn Forbes (27 points et 7 rebonds) a été le plus marquant des Spurs.

CONFÉRENCE EST

1.- Chicago Bulls (24-10).

2.- Brooklyn Nets (23-11).

3.- Milwaukee Bucks (25-13).

4.- Miami Heat (23-13).

5.- Cleveland Cavaliers (20-16).

6.- Philadelphia 76ers (19-16).

7.- Charlotte Hornets (19-17).

8.- Wizards de Washington (18-18).

9.- Boston Celtics (17-19).

10.- New York Knicks (17-19).

11.- Raptors de Toronto (15-17).

12.- Atlanta Hawks (16-19).

13.- Indiana Pacers (14-22).

14.- Orlando Magic (7-29).

15.- Detroit Pistons (6-28).

CONFÉRENCE DE L’OUEST

1.- Golden State Warriors (28-7).

2.- Soleils Phénix (27-8).

3.- Utah Jazz (26-10).

4.- Grizzlis de Memphis (23-14).

5.- Denver Nuggets (18-16).

6.- Los Angeles Clippers (19-18).

7.- Lakers de Los Angeles (18-19).

8.- Dallas Mavericks (17-18).

9.- Minnesota Timberwolves (16-19).

10.- Rois de Sacramento (15-22).

11.- Spurs de San Antonio (14-21).

12.- Oklahoma City Thunder (13-22).

13.- Portland Trail Blazers (13-22).

14.- Pélicans de la Nouvelle-Orléans (13-23).

15.- Houston Rockets (10-27).