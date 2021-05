Les guerriers reviennent avec le pire curry et regardent LeBron

À deux matchs de la fin, le duel entre LeBron James et Stephen Curry en play-in reste dominant. Ce n’est toujours pas mathématique, encore moins avec ce Warriors-Grizzlies qui aura lieu le dernier jour. Mais tout semble indiquer que les deux étoiles se verront dans un environnement très différent de celui auquel elles sont habituées., ces finales dans lesquelles ils se sont rencontrés à quatre reprises sans interruption. L’équipe de Steve Kerr a battu les Suns, battant le finaliste de la Conférence Ouest lors d’un affrontement après avoir battu l’Utah, première place, également au Chase Center. Un exercice de méritocratie et de fierté d’une franchise qui a dû vaincre ses rivaux, qui montrent plus de défauts quand ils ont le moins à le faire, dans cette fin de parcours dans laquelle il faut montrer de nombreux atouts face aux playoffs. Et alors que les Suns s’estompent, les Warriors émergent avec même le pire Curry de la saison: 21 points, mais 7 sur 22 en tir du terrain et un ignominieux 1 sur 11 en 3, une gêne qui se traduit par l’une de ses pires performances de la saison. Quelque chose qui ne cache pas, en revanche, le parcours historique de la base.

En l’absence de l’étoile, c’était un autre pas aussi brillant que celui d’Andrew Wiggins qui s’occupait de tout. 38 points et 7 rebonds avec une grande série de tirs, 17 sur 24 du terrain avec 2 sur 7 en triples. Et 13 points (dont 5 sur 7 en tirs) dans le dernier quart-temps, en plein retour de certains Warriors venus perdre 16 points. Draymond Green a montré sa solidité habituelle et consolide une dynamique ascendante également démontrée dans le plan statistique, et a ajouté un triple-double de 11 points, 10 rebonds et 11 passes, auquel il a ajouté 4 interceptions. Soyez prudent avec l’attaquant de puissance, qui approche de sa version la plus complète et peut donner plus qu’une frayeur dans des séries éliminatoires où tout peut arriver … si les Warriors dépassent le play-in, bien sûr. En outre, 20 points de Jordan Poole, 17 de Kent Bazemore et un excellent travail de Kevon Looney, qui s’est fait la fierté après l’absence bien connue de James Wiseman et a fait un peu de tout (3 + 7 + 4), contribuant beaucoup à la protection de la zone.

Les Suns, pour leur part, ont un problème. Et, après la meilleure saison de l’histoire de la franchise depuis 2010 et la première qualification pour les playoffs, ils pourront affronter les Lakers dès le premier tour. De plus, c’est le plus probable si l’on prend en compte la domination que les Angelenos ont montrée contre les Warriors. (rivaux dans le play-in en ce moment) ou que les Grizzlies (qui pourraient également faire face) sont un cran en dessous de Curry et de sa compagnie. Devant eux, 34 points de Devin Booker, 24 ans, avec 10 passes décisives, de Chris Paul, et peu de force après avoir été tracé par un rival inférieur. Les Suns doivent penser aux éliminatoires maintenant et voir comment ils résolvent une égalité qu’ils ne connaissent toujours pas sur le rival., tandis que la première place du Jazz s’éloigne, déjà pratiquement définitivement.

PISTONS DETROIT 100-121 MINNESOTA TIMBERWOLVES

Dans un autre match, celui-ci entre des équipes avec des records perdants, les Wolves ont poursuivi leur deuxième moitié de saison plus qu’acceptable et ont conquis Detroit, punissant les 28 chiffres d’affaires ajoutés par les Pistons. Ricky Rubio a ajouté 19 points, 3 rebonds et 5 passes, tandis que D’Angello Russell est allé à 15 + 10, Karl-Anthony Towns à 28 + 8 + 5, Anthony Edwards à 22 points et Naz Reid à 13. Juancho n’a pu contribuer qu’à 2 points du banc, auxquels il a ajouté 5 rebonds. Saddiq Bey était le meilleur de l’équipe locale avec 21 points. Josh Jackson, quant à lui, était le côté négatif, perdant jusqu’à 9 balles, une dalle trop grosse pour remporter une victoire impossible.