Les guerriers roulent malgré la saison la plus inefficace de Stephen Curry

Et si je vous disais que Stephen Curry a une mauvaise saison ? Vous riez en citant toutes les raisons pour lesquelles je me trompe : 26,8 points, 5,3 rebonds, 6,1 passes décisives et 5,1 tirs à trois points par match. Oh oui, il vient aussi de devenir officiellement le plus grand tireur de l’histoire de la NBA. Et son équipe détient le meilleur bilan de la ligue.

Alors, comment diable pourrais-je dire que Steph pourrait avoir une mauvaise saison ? Eh bien, parce qu’il l’est. Son dernier mois de basket-ball a été un marasme durable :

5 janvier contre Mavs 14 PTS | 5/24 FG | 1/3 3P 3 janvier vs Heat 9 PTS | 3/17 FG | 1/10 3P 11 décembre contre Sixers 18 PTS | 6/20 FG | 3/14 3P 4 décembre contre Spurs 27 PTS | 28/07/FG | 5/17 3P 30 novembre contre Suns 12 PTS | 4/21 FG | 3/14 3P

Si ces cinq matchs se démarquent des autres, ce ne sont guère ses seules sorties inefficaces. Curry a 14 matchs cette saison dans lesquels il a tiré à moins de 40 pour cent du terrain et 14 matchs dans lesquels il a terminé en dessous de 0,500 au-delà de l’arc. Il a même admis à quel point ces récents combats de tir sont parmi ses pires.

« Les nuits de tir difficiles sont peu importe », a déclaré Curry après la performance de 5 pour 24 mercredi soir. « Comprenez l’ensemble de ce que nous essayons de faire et de ce que j’essaie de faire, et que cela arrivera. »

Le volume considérable maintient ses points par match près du sommet de la ligue, tandis qu’un gros coup ici et là cache autrement le fait que Steph connaît la pire saison de tir de sa carrière. Si la saison se terminait aujourd’hui (sans tenir compte de sa saison 2019-2020 de cinq matchs et de blessures), son tir actuel de 42,0% marquerait la première fois qu’il tirerait sous 45,1% et le clip à trois points de 38,8% serait sa première fois sous 41.0. Pourtant, Steph est toujours un candidat de premier plan pour le MVP et ses chances de +115 sont les plus élevées chez Tipico Sportsbook.

Les Warriors ont besoin de chaque once de ce volume, efficace ou non. Pour le dire simplement, sa gravité à elle seule suscite tellement d’attention qu’elle ouvre l’offensive des Warriors. Golden State a l’offensive n ° 2 et le meilleur record de la ligue malgré les inefficacités de Steph. Draymond Green aide ce qui manque à Steph, tandis qu’un gars comme Jordan Poole en profite certainement. Et demandez à Andrew Wiggins à quel point il passe un meilleur moment dans la région de la baie par rapport à Minneapolis.

Mais combien de temps dureront les voies gagnantes ? Golden State a perdu trois de ses huit derniers matchs avec un Curry en difficulté. Le retour imminent de Klay Thompson pourrait être ce dont les Warriors ont besoin pour se remettre sur la bonne voie. Pourtant, que Klay déverrouille ou non l’ancienne version de Stephen Curry que nous connaissions autrefois, nous sommes coincés avec ce puzzle étrange de la façon dont la version la plus inefficace de Steph fait que les Warriors jouent de leur mieux depuis des années. C’est vraiment ahurissant.

