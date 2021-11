27/11/2021

Le à 20:29 CET

.

La selección española femenina de balonmano encadenó su segunda victoria consecutiva y se jugará este domingo (13:00) con Alemania el título de campeón del Torneo Internacional de España, tras imponerse este sábado por 32-25 a Polonia, en un choque en el que celles de José Ignacio Prades ils se sont avérés avoir une grande variété de ressources.

Après avoir facilement surmonté leur premier test contre la Slovaquie, on s’attendait à voir si l’équipe espagnole serait en mesure de montrer la même image solide qu’elle a montrée la veille avec la Slovaquie ou tomberait dans l’irrégularité qui a pesé dans les championnats récents.

Un problème dans lequel les « Guerreras ont semblé encourir à nouveau après le début de match gris signé par les joueurs espagnols qui, d’un coup et pas vus, se sont retrouvés avec un désavantage de trois buts (1-4) au tableau d’affichage.

Mais cette Espagne ne veut pas être l’équipe irrégulière capable de gagner un jour contre l’une des grandes puissances et le lendemain de souffrir contre n’importe quel rival, mais l’équipe cohérente qui était à quelques millimètres de remporter l’or lors de la Coupe du monde 2019 au Japon .

Pour cela, l’équipe espagnole doit performer à cent pour cent en défense, une facette dans laquelle celles de José Ignacio Prades a montré contre la Pologne en première mi-temps qu’ils peuvent jouer même sans la présence de Lara González, auquel l’entraîneur a donné du repos.

Le couple formé par Kaba gassama, qui a déjà laissé de très bons sentiments contre la Slovaquie, et Irène Espinola, a mené le travail défensif sensationnel de l’équipe espagnole, qui après quelques minutes d’ajustement, a progressivement remporté le match sur les attaquants polonais. Mais le bon travail de Gassama et Espinola cela ne s’est pas limité à la défense, puisque les deux ont également brillé en attaque, en particulier l’équipe grenadine, qui a montré qu’elle pouvait devenir la « canonnière » que l’équipe nationale attendait depuis longtemps.

Avec Espinola, qui a clôturé la première mi-temps avec six buts, en état de grâce dans les deux domaines, l’équipe espagnole a non seulement réussi à effacer son désavantage, mais a également réussi à faire tourner le tableau d’affichage (9-7) après une course de 8-3 dans les sept minutes suivantes.

Un revenu que l’Espagne, encore une fois très bien gérée par Silvia Arderius en l’absence d’un Alicia Fernandez, qui comme avant la Slovaquie n’a pas joué une seule minute, a continué d’augmenter jusqu’à atteindre une différence maximale (13-8) de cinq buts.

Évasion qui a été entravée par les rotations de l’équipe espagnole, qui a perdu en fluidité en attaque sans la direction du central Silvia Arderius et la force en défense à la sortie de la piste Kaba Gassam.

Une circonstance que la Pologne n’a pas manquée, dans laquelle la performance de l’équipe s’est démarquée Monika Kobylinska, pour réduire l’avantage espagnol à seulement deux buts (16-14) à la pause.

Mais même si l’Espagne n’a dévié que si dans la première mi-temps elle a montré qu’elle peut faire confiance à sa défense 6-0, dans la seconde elle a clairement indiqué que la variante 5-2 avec la présence de Image de balise Paula Arcos en position avancée, il peut vous donner des résultats tout aussi bons.

Comme en témoignent les cinq buts d’avantage (23-18) avec lesquels l’équipe espagnole s’est de nouveau placée après douze minutes de seconde mi-temps et qui ont définitivement mis le triomphe des « Guerreras » sur la bonne voie, qui ont montré suffisamment d’habileté pour augmenter même la différence. , comme en témoigne le 32-25 final.

Une excellente nouvelle pour l’équipe qui, à quelques jours du début de la Coupe du monde qui se jouera en Espagne, a montré qu’elle dispose d’un catalogue varié de ressources tant en attaque qu’en défense, ce qui permet à celles de José Ignacio Prades face à l’événement mondial avec optimisme.