Les guerriers sont bien plus que Stephen Curry : la NBA tremble

victoire de Guerriers de l’état d’or en vue de rapaces de Toronto par 119-104 dans un duel dans lequel ceux de la Baie ont montré qu’ils n’avaient pas besoin de ça Stephen Curry But 7 triples par match pour gagner. La meilleure équipe de la NBA est sortie, jouant un match d’équipe spectaculaire et, après avoir reçu la bonne nouvelle que Klay Thompson Il va reprendre l’entraînement normalement et retournera sur les courts avant Noël. Hier, ils ont montré qu’ils avaient un effectif très complet.

Andrew Wiggins et Jordan Poole ont joué à un niveau spectaculaire. Wiggins a terminé avec 32 points (12 sur 20 aux placements et 6 sur 8 aux triples). Poolese a grimpé à 33 points (10 sur 13 aux paniers et un incroyable 8 sur 11 aux triples). Draymond Green a offert son répertoire habituel : 4 points, 8 passes et 14 rebonds. Curry, mauvais tir (2 sur 10), a terminé avec 12 points et 8 passes décisives. Du banc, un Otto Porter Jr. de plus en plus entonné, a terminé avec 15 unités. Un mauvais jour de Curry, les Lakers ont fait 22 points à 3 points avec un taux de précision de 49%. Il est donc impossible de l’arrêter. Chez les Raptors, les 21 points de Pascal Siakam et les 17 et 7 passes décisives de Fred VanVleet ont été inutiles.

Jordanie – 33 PTS. 10-13 FG, 8-11 3FG

Andrew – 32 PTS, 12-20 FG, 6-8 3FG Première paire de coéquipiers Dubs depuis 2019 à perdre chacun plus de 30 points dans le même match. ROULEZ LA BANDE –️ pic.twitter.com/5K7QbNSjjQ – Golden State Warriors (@warriors) 22 novembre 2021

Début formidable

Le début de saison des Golden State Warriors est impressionnant. Ils ont déjà cumulé 15 victoires et 2 défaites. A l’Ouest, les Suns suivent le rythme (13 victoires et 3 défaites). Derrière, les Jazz (11-5) et les Clippers (10-7) font déjà leur apparition.