Les guerriers sont-ils de retour ? Dans la course au titre et les échanges potentiels avec Marcus Thompson

Marcus Thompson de l’Athletic rejoint Kevin O’Connor pour une plongée en profondeur sur la saison 2021-22 des Golden State Warriors. Marcus partage son point de vue sur la façon dont les Warriors ont équilibré leurs objectifs à court terme pour tirer le meilleur parti de Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green et leurs objectifs à long terme pour développer de jeunes talents afin d’éviter une période d’arrêt une fois leurs stars parties (0:45). Ensuite, KOC et Marcus discutent de deux autres équipes de la ligue qui ont remanié leurs listes, tout en gardant leurs joueurs clés en place, les Bulls et les Lakers, et comment les trois équipes partagent un besoin de sacrifice sur le terrain (17:30), et si Steve Kerr peut refléter l’adaptabilité que les Warriors exigent de leurs joueurs (25:45). Ensuite, ils parlent de la récupération de Klay Thompson et de la façon dont les Warriors pourraient organiser leurs joueurs sur le terrain lorsqu’il reviendra jouer en décembre (36:00). Enfin, ils abordent les gros échanges potentiels qui se profilent à l’horizon avec les trois points d’interrogation géants de Bradley Beal, Damian Lillard et Ben Simmons qui pèsent toujours sur la ligue, quels jeunes joueurs les Warriors seraient prêts à abandonner et quels autres types des joueurs qu’ils pourraient cibler (51:00).

Hôte : Kevin O’Connor

Invité : Marcus Thompson II

Producteur associé : Sasha Ashall

