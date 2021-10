Les guerriers sont impressionnants contre les Lakers et les Bucks dominent les filets

Justin, Rob et Wos commencent par discuter des performances impressionnantes des Warriors contre les Lakers et les luttes de Russell Westbrook lors de ses débuts avec les Lakers (1:15). Ensuite, ils parlent de la solide performance des Bucks lors de leur victoire sur les Nets (20:50). Ils concluent en parlant de la prolongation du contrat de Jonas Valanciunas et de quelques choses que chacun d’eux attend avec impatience cette saison NBA (29:42).

Hôtes : Justin Verrier, Rob Mahoney et Wosny Lambre

Assistant de production : Isaiah Blakely

