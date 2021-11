Les guerriers sont une fête

Le Chase Center est à nouveau la fête. Il y a des ballons, des guirlandes et du très bon basket. Amusant et heureux, avec quelques Golden State Warriors qui en ce début de saison ont appuyé sur l’accélérateur de se positionner avec un bilan de 8-1 après la victoire de ce matin contre les Houston Rockets (120-107), qui a compté 5 minutes avec Usman Garuba. Ils sont la seule équipe NBA à n’avoir perdu qu’un match. Il est, en ce moment, le leader de la Ligue devant les 76ers de Philadelphie qui ont remporté le même match, mais ont perdu en deux matchs.

Une tempête de triomphes qui rappelle d’autres temps. Quand les Warriors dominaient la NBA d’une main de fer. Quand ils ont ébranlé les bases du championnat avec un jeu extrêmement dur en défense et joyeux en attaque. Avec des rotations profondes qui n’ont pas perdu de vue ce qui était prévu sur le papier par Steve Kerr. Nous sommes clairs que ce n’est pas la même chose. Ni qu’il en sera de même, mais … ça fait plaisir de voir qu’un certain parfum du passé est revenu à San Francisco avec Golden State brûlant du périmètre.

Poole et Porter

Avec Curry marquant à gauche et à droite (20 points, 4 triples) et Jordan Poole s’est déchaîné dès le premier quart : 15 de ses 25 buts sont intervenus au cours de cette période. Il a ajouté 5 passes décisives et 4 rebonds. Et clair, Draymond Green dans le quartier-maître. L’attaquant de puissance n’avait que 6 points, mais il a distribué 9 passes de panier et capturé 8 rebonds. Le moment d’inspiration de Porter dans la dernière ligne droite du deuxième quart-temps (trois triplés en 40 secondes) a été un avertissement aux marins : quand on se déchaîne, on est imparable. Beaucoup de dynamite attend Klay Thompson, qui si c’est le cas, revient, au moins, à 70% de ce qu’il est… Attention.