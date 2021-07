Les guichets automatiques Bitcoin apparaissent pour répondre à la demande et propulser l’adoption par le grand public Crypto new media

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTgyNjM4NDYzOTgyNTExNTIz/screen-shot-2021-07-23-at-152254.png

Les unités de guichets automatiques Bitcoin aux États-Unis ont presque doublé en un an, indiquant une demande croissante de la part des investisseurs de détail qui recherchent la commodité.

Les guichets automatiques Bitcoin apparaissent aux États-Unis à mesure que l’adoption de Bitcoin se développe. Les machines offrent une expérience pratique et sans tracas à quiconque souhaite acheter du bitcoin, répondant à la demande croissante à travers le pays – avec quelques compromis.

En moins d’un an, les unités de guichets automatiques bitcoin déployées aux États-Unis ont plus que doublé, s’élevant désormais à plus de 38 000 machines, selon How Many Bitcoin ATMs, un site de recherche indépendant.

Le nombre total de distributeurs automatiques de bitcoins aux États-Unis par un opérateur par mois. La source.

Dans l’ouest du Texas, des distributeurs automatiques de bitcoins ont fait leur apparition dans les stations-service et les épiceries, a rapporté CBS7. Les machines permettent aux clients d’entrer et d’échanger de l’argent contre du BTC, jusqu’à 18 000 $. Et les machines génèrent également des affaires, a déclaré un propriétaire de magasin dans le rapport, car les clients finissent souvent par acheter d’autres produits dans le magasin.

La société exploitant ces machines dans l’ouest du Texas, Quad Coin, a déclaré à CBS7 que la simplicité du processus d’achat avait augmenté la demande, ce qui a conduit la société à esquisser des plans d’expansion.

Le fondateur de Quad Coin, Mark Shoiket, a déclaré qu’il avait fondé la société après avoir “supposé qu’il y avait une demande et que les gens voulaient du bitcoin partout”, a rapporté . en mars. Il a bien compris. Selon le rapport, la facilité d’utilisation des guichets automatiques amène les gens à faire un arrêt rapide et à acheter des bitcoins à tout moment.

Face à la demande croissante et sur la base d’exemples de déploiement réussis, la chaîne de magasins de proximité Circle K a annoncé hier qu’elle s’était associée à la société Bitcoin ATM Bitcoin Depot. La collaboration apportera des guichets automatiques Bitcoin aux magasins Circle K aux États-Unis et au Canada, et plus de 700 machines ont déjà été installées.

Cependant, chaque commodité a un coût. Dans le cas de l’achat de bitcoin via des guichets automatiques, le coût est représenté par des frais et des procédures d’identification. Certains opérateurs facturent jusqu’à 30% de frais pour chaque achat à leur guichet automatique. Et les procédures d’identification vont de la vérification du numéro de téléphone pour les petits achats à la soumission d’une pièce d’identité pour les plus gros.

Combien chaque opérateur de guichet automatique facture-t-il en frais pour les achats de bitcoins ? La source.

Bitcoin, qui se targue de structures de marché libre, de théorie des jeux et d’incitations économiques, gagne par autant d’options d’achat différentes qu’il existe sur le marché. Un marché peer-to-peer offre une opportunité aux individus soucieux de leur vie privée, par exemple, tandis qu’un échange réglementé peut offrir une plus grande facilité d’utilisation pour les acheteurs en ligne. Et différentes alternatives, étant donné qu’elles encouragent l’auto-garde, sont probablement ce qui poussera l’adoption plus loin.