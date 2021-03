Les guichets automatiques Bitcoin en plein essor aux États-Unis ⋆ Crypto New Media

Le nombre de guichets automatiques Bitcoin aux États-Unis a explosé au cours de l’année écoulée. En fait, bien qu’il existe depuis plusieurs années, il y a maintenant 171% plus de guichets automatiques Bitcoin aux États-Unis qu’il y a à peine 12 mois.

Selon CoinAtmRadar.com, il y avait 4948 guichets automatiques Bitcoin aux États-Unis le 1er mars 2020, et 13451 au 1er mars 2021, presque trois fois plus. Ils semblent également avoir encore augmenté, car il y a maintenant 376 guichets automatiques Bitcoin de plus qu’au 1er mars.

En prenant les chiffres mondiaux dans leur ensemble, ils sont passés de 7 134 au 1er mars 2020 à 16 664 aujourd’hui, dont plus de 80% aux États-Unis.

Dans L’Europe , la croissance a été beaucoup moins importante, car s’il y a un an il y en avait 1 223, il n’y en a aujourd’hui que 1 253, soit une croissance insignifiante.

Réellement, Canada, avec ses 37 millions d’habitants, devrait évincer toute l’Europe de la deuxième place, avec ses 1238 guichets automatiques bitcoin, en hausse de 72% en un an.

Dans certains pays européens, ce nombre est en fait en baisse, comme au Royaume-Uni, où il est passé de 282 à 184 au cours des 12 derniers mois.

En d’autres termes, les États-Unis et le Canada sont les deux marchés les plus importants au monde pour ce type de service, qui est en fait le seul moyen gratuit, public et sécurisé d’acheter et de vendre des crypto-monnaies à l’aide de billets papier.

Le succès des guichets automatiques Bitcoin aux États-Unis

Il ne peut être exclu que le succès des guichets automatiques cryptographiques aux États-Unis soit une conséquence de la relance monétaire du gouvernement et de la banque centrale en réponse à la pandémie, car il y a eu une forte croissance de nouvelles installations de guichets automatiques aux États-Unis depuis février 2020.

Jusqu’en janvier 2020, ils n’avaient jamais augmenté de plus de 300 unités par mois, et depuis février ils ne sont plus jamais redescendus sous ce seuil. Au contraire, il y a eu une nouvelle accélération en octobre, avec près de 1 000 nouvelles installations, tandis que le pic le plus élevé de nouvelles installations mensuelles par heure s’est produit précisément le mois dernier, avec 1 123 guichets automatiques de plus que le total global du mois précédent.

En fait, il est bien connu que de nombreux Américains qui ont reçu le chèque en dollars du stimulus monétaire anti-Covid investissent une partie ou même la totalité de celui-ci dans des bitcoins ou d’autres crypto-monnaies, et les guichets automatiques cryptographiques peuvent être un moyen rapide d’acheter, même sans un compte vérifié sur un échange.

N’oublions pas ça ces appareils n’offrent souvent que des fonctions d’achat de crypto-monnaie, alors que seuls certains d’entre eux offrent également la possibilité de vendre des crypto-monnaies.

Si les banques centrales d’autres régions du monde, telles que la zone euro, optaient pour des stimuli monétaires similaires, la demande de guichets automatiques cryptographiques pourrait commencer à croître.