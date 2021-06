Les guichets automatiques crypto arrivent dans la chaîne de supermarchés du Texas HEB

Les États-Unis d’Amérique ont été l’un des pays qui ont apparemment le plus résisté à l’adoption de la crypto-monnaie de tous les pays occidentaux. Cependant, maintenant les choses commencent à changer et le changement est très rapide dans certaines parties du pays.

Bien sûr, tous les États ne sont pas également favorables à la cryptographie, mais le nombre de ceux qui le sont augmente rapidement. Récemment, le maire de Miami a invité des mineurs de Bitcoin qui sont contraints de quitter la Chine, et maintenant, une chaîne de supermarchés du Texas est sur le point d’installer des guichets automatiques crypto et de permettre aux clients d’acheter et de vendre des devises numériques sur place. .

Selon le rapport d’hier du Houston Chronicle, une société de guichets automatiques cryptographiques connue sous le nom de Coin Cloud se prépare à installer des guichets automatiques cryptographiques dans 29 emplacements HEB de la région de Houston. Cela permettra aux utilisateurs de crypto-monnaie du Texas de venir au magasin, de retirer leurs pièces sur place et d’acheter des articles contre de l’argent.

Un autre mouvement pour encourager l’adoption au Texas

HEB existe depuis 1905, ce qui en fait l’une des plus anciennes chaînes d’épicerie de l’État. Il existe plus de 400 sites au Texas, ainsi qu’au Mexique. Alors que seulement 29 d’entre eux auront des guichets automatiques installés, cela pourrait n’être que le début.

Les guichets automatiques prendront en charge plus de 30 devises différentes, notamment Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, diverses pièces stables et même un certain nombre de jetons DeFi.

Chris McAlary, fondateur de Coin Cloud et PDG par intérim, a déclaré que cette décision rendra les détaillants de plus en plus conscients de l’importance des monnaies numériques, en particulier pour l’avenir. La société est sur le point d’installer son 2000 crypto ATM, et ce sera dans l’un des magasins HEB.

Il convient également de noter que le Texas a commencé à devenir un important centre d’extraction de crypto-monnaie, en partie à cause d’un réseau électrique peu réglementé et en partie parce qu’il utilise des énergies renouvelables, résolvant les problèmes environnementaux qui préoccupent beaucoup de nos jours.

La publication Les guichets automatiques cryptographiques arrivent au Texas Supermarket Chain HEB est apparu en premier sur Invezz.