Les guichets automatiques cryptographiques peuvent-ils faciliter l’achat de Bitcoin pour l’adoption par le grand public ? – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Les guichets automatiques Bitcoin pourraient permettre au grand public et aux personnes non bancarisées d’accéder plus facilement à la crypto-monnaie. Mais, les risques de sécurité limiteront-ils l’adoption ?

En ce qui concerne l’acquisition de bitcoin (BTC), l’argent pourrait être roi, car des données récentes suggèrent qu’il y a eu un pic important dans les installations de guichets automatiques de crypto-monnaie en 2021, ce qui représente une augmentation de 71,3% du 1er janvier 2021 jusqu’au moment de la rédaction.

En particulier, il existe plus de 24 000 guichets automatiques cryptographiques situés dans le monde. Les données suggèrent également que les guichets automatiques de crypto-monnaie sont installés à un rythme de près de 52,3 machines par jour.

Alors que la croissance est maintenant en cours pour l’industrie de la cryptographie, la raison de cette augmentation des guichets automatiques de crypto-monnaie pourrait être due à une augmentation de la demande d’utilisation d’espèces pour acquérir Bitcoin.

La directrice des opérations produits pour Bitcoin Depot, Alona Lubovnaya, a déclaré que de plus en plus de personnes de tous horizons s’intéressent à la crypto-monnaie, principalement la communauté sous-bancarisée. Bitcoin Depot est un opérateur de guichets automatiques Bitcoin. Loubovnaya a dit :

“Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où les comptes bancaires traditionnels peuvent être remplacés par des portefeuilles numériques, et pour cette raison, de plus en plus de gens choisissent d’acheter de la crypto avec de l’argent.”

L’argent est facile pour l’économie traditionnelle

Bien qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles certaines personnes voudraient acquérir une crypto à partir d’un guichet automatique par rapport à un échange, la plupart des cas d’utilisation courants semblent se concentrer sur un accès rapide et facile à la crypto-monnaie.

Par exemple, une recherche allègue que plus de 50 millions d’Américains pourraient acheter de la crypto-monnaie l’année prochaine. Les résultats indiquent également que le manque de compréhension est le plus grand obstacle pour les nouveaux investisseurs. Principalement, 20% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne comprenaient toujours pas comment acheter de la crypto.

Le directeur du marketing et de la stratégie de Coinsource, Derek Muhney, a déclaré aux journalistes que de nombreuses personnes cherchaient à se lancer dans la valeur de la crypto-monnaie, l’élément haptique d’une machine physique comme un guichet automatique. Coinsource est un fournisseur de guichets automatiques Bitcoin.

Muhney est convaincu que les guichets automatiques Bitcoin sont le meilleur moyen d’acquérir Bitcoin pour un groupe cible croissant de personnes non bancarisées et sous-bancarisées. Bien que tout cela puisse être évident, il a également souligné que c’est maintenant devenu le cas des milléniaux et des baby-boomers, affirmant que ces utilisateurs constituent la plus grande partie des volumes de transactions BTC ATM à ce jour.

Tout en réitérant la déclaration de Muhney, le PDG de CoinFlip, Ben Weiss, a déclaré que les guichets automatiques BTC fonctionnent principalement pour garantir que la crypto est digeste et accessible aux nouveaux utilisateurs qui peuvent ne pas comprendre les subtilités de la crypto ou de la technologie blockchain sous-jacente. CoinFlip est un opérateur de guichets automatiques Bitcoin basé à Chicago.

Pour démontrer ce point, CoinFlip a réalisé un sondage Twitter pour déterminer combien de personnes sur Crypto Twitter ont déjà utilisé un guichet automatique Bitcoin. Cette enquête a révélé que 72,2% des personnes n’avaient jamais utilisé de guichet automatique Bitcoin alors que seulement 27,8% ont déclaré avoir utilisé les machines.

Weiss a mentionné qu’il n’était même pas surpris par les résultats, affirmant que Crypto Twitter comprend des personnes passionnées par la cryptographie et possédant une compréhension approfondie de la technologie. Dans ce contexte, Weiss a déclaré que les utilisateurs grand public sont les principaux clients de ces guichets automatiques bitcoin.

« L’utilisation d’un guichet automatique crypto est le moyen le plus simple d’acheter de la crypto. Vous n’avez pas à attendre des semaines ou des mois pour la vérification et vous recevrez normalement votre crypto avant de retourner à votre voiture. Les gens comprennent les guichets automatiques, et les guichets automatiques cryptographiques ne sont pas très différents d’un concept. “

Le PDG et co-fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a également expliqué ce problème, affirmant qu’il existe de nombreux groupes de clients dans l’espace crypto. Celsius est une plateforme de prêt crypto centralisée. Mashinsky a insisté sur le fait que les détenteurs ne vendraient jamais leur crypto, tandis que les spéculateurs s’efforcent de chronométrer parfaitement le marché. Mais, il a noté que les utilisateurs «touristes» pourraient être ceux qui pourraient tirer parti d’un guichet automatique Bitcoin. Mashinsky a expliqué :

« Pour les intérimaires et les 25% de ceux qui n’ont pas de compte bancaire, un guichet automatique Bitcoin est moins cher que Western Union ou un virement bancaire. Ce segment continuera de croître et de prendre des parts de marché aux sociétés financières traditionnelles qui surfacturent leurs clients. »

Les guichets automatiques Bitcoin se développent, mais des problèmes de sécurité subsistent

Compte tenu du fait que plus de 6% des ménages américains, soit près de 14,1 millions d’adultes américains, ne sont toujours pas bancarisés, les guichets automatiques Bitcoin devraient se multiplier à l’avenir. L’estimation soutenue par Muhney suggère :

“plus de 100 000 guichets automatiques Bitcoin seront installés d’ici 2025 et que l’industrie atteindra plus de 1,7 milliard de dollars.”

Bien que ces chiffres soient importants pour l’industrie de la cryptographie en herbe, les problèmes de sécurité pourraient limiter l’adoption. L’analyste financier en chef de CipherTrace, John Jefferies, a déclaré qu’en 2021, les guichets automatiques BTC opérant au Canada n’avaient besoin d’aucun type de processus Know Your Customer (KYC).

“Aucun de ces guichets automatiques Bitcoin n’exigeait KYC, ce qui en fait le Far West.”

Alors que l’espace crypto continue de mûrir, Jefferies a déclaré que la plupart des guichets automatiques Bitcoin aux États-Unis ont désormais besoin d’une forme de KYC de la part des utilisateurs :

« Le KYC est essentiel pour que ces entreprises de services monétaires fassent partie du système financier traditionnel. Nous voyons maintenant de nombreux fournisseurs de guichets automatiques Bitcoin (ceux qui fabriquent le matériel), ainsi que les opérateurs, concentrés sur la conformité. »

Jefferies a mentionné que cela semble être devenu la norme en raison des examens de diverses entités, y compris l’Internal Revenue Service (IRS):

“Semblable aux entreprises de services monétaires traditionnelles, les fournisseurs de guichets automatiques Bitcoin seront visités par des examinateurs. L’IRS le fait pour le Financial Crimes Enforcement Network.

De plus, Jefferies a déclaré que CipherTrace commençait à voir les fournisseurs de guichets automatiques Bitcoin s’intéresser à une solution qui s’efforce de se conformer à la règle de voyage. Dans le même cas, la règle de voyage du Groupe d’action financière (GAFI) a été mise en œuvre pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels en 2021.

La règle de voyage nécessite que les VASP et les régulateurs collectent et partagent également les données des clients pendant les transactions. Jefferies pense que CipherTrace travaille avec six opérateurs de guichets automatiques bitcoin pour appliquer une solution de règle de voyage connue sous le nom de « Traveler » afin de répondre principalement à la diligence raisonnable de la contrepartie VASP exigée par les directives du GAFI.

Alors que certains échanges comme Crypto.com et Binance ont récemment mis en œuvre cet outil Traveler, Jefferies a déclaré que CipherTrace rend désormais le produit tout à fait viable pour que les opérateurs de guichets automatiques BTC soient conformes.

Cela pourrait être le cas, mais les experts du secteur pensent que les guichets automatiques Bitcoin sont tout aussi sûrs que les guichets automatiques traditionnels. Le PDG et co-fondateur d’Ovex, Jonathan Ovadia, a déclaré :

“Selon les recherches de la société, nous ne pensons pas que les guichets automatiques Bitcoin seront utilisés pour des transactions extrêmement importantes.”

Dans ce cas, Ovadia, un échange cryptographique sud-africain, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’installer une sécurité spécialisée par rapport aux guichets automatiques ordinaires, en termes de cybersécurité et de sécurité physique.

Le PDG de Chainbytes, un fabricant de guichets automatiques Bitcoin, Eric Grill, a déclaré que la société exploitait HippoAtm.com, qui facture des frais énormes de 17% par transaction. Grill a déclaré que le montant moyen des transactions sur les machines HippoAtm.com était de 1183,92 $ pour juillet et de 1325,98 $ pour juin.

C’est un point important à considérer lorsque des questions de sécurité sont discutées. Jefferies a souligné que les guichets automatiques Bitcoin qui traitent d’énormes transactions pourraient être suspects. Par exemple, il a mentionné qu’en août 2019, Kunal Kalra (shecklemayne) exploitait une société de services monétaires sans licence où il échangeait Bitcoin contre des dollars américains et vice versa.

Jefferies a déclaré que Kalra travaillait principalement à la commission et traitait simplement avec des clients prêts à échanger plus de 5 000 $ pour chaque transaction. Malgré ces inquiétudes, les fournisseurs de guichets automatiques Bitcoin sont toujours optimistes.

Muhney a déclaré que les utilisateurs finaux de Coinsource ont jusqu’à présent investi plusieurs centaines de millions dans Bitcoin.