Les guides cadeaux hyperspécifiques de TikTok

Votre nièce gameuse de 11 ans. Votre fils hypebeast de 32 ans. Votre ami au goût extrêmement cher. Ce sont toutes des personnes que, pendant la majeure partie de l’année, vous aimez et chérissez, mais en décembre, elles tombent dans la catégorie gênante des « personnes pour lesquelles il est difficile de faire du shopping ». Pratiquement tout le monde a au moins une personne dans sa vie qui correspond à cette description, et malgré les milliers d’articles qui apparaissent lorsque je Google « difficile à acheter un guide de cadeaux », cela ne permet pas de trouver un cadeau approprié pour un homme adulte qui n’est pas « pierres à whisky » plus facile.

Pour Nolan White, un étudiant de 20 ans et créateur de contenu en Ontario, cette personne « difficile à acheter » est, généralement, lui-même. Nolan est élégant avec une saveur spécifique de bon goût de gars ; c’est le genre de personne qui décore sa chambre d’un éclairage ambiant et sait prendre soin des montres-bracelets vintage. Il a commencé à créer TikToks en janvier comme moyen d’expérimenter le style de tenue loin des regards indiscrets de sites comme Instagram où les gens qui vous connaissent dans la vraie vie peuvent regarder chacun de vos mouvements, et peu de temps après, les commentateurs ont commencé à demander des recommandations et des instructions. . Au cours des dernières semaines, il a créé des guides de cadeaux TikTok, où il recommande des produits à des gens comme lui, « le genre de gars qui achète tout ce qu’il veut pour lui-même à la seconde où il y pense ».

Nolan est l’un des nombreux créateurs sur TikTok qui, au cours des dernières années, ont publié leurs propres listes de souhaits et guides de cadeaux sous forme de vidéo, moins comme une méthode sournoise pour informer leurs proches de ce qu’ils veulent et plus comme un moyen d’offrir des idées aux acheteurs en difficulté. Il y en a un appelé « guide cadeau pour les filles granola » qui comprend des choses comme des sacs banane Patagonia et du papier toilette lavable, un pour les sœurs aînées, une liste de moins de 50 $ pour la fille « extra » et la fille cool et la « Cette fille ». Il existe des comptes entiers consacrés à des guides de cadeaux hyperspécifiques comme @LeahsGiftGuide, qui compte plus d’un demi-million d’abonnés. Avez-vous un « fucc boi petit frère? » Il existe un guide des cadeaux TikTok pour cela.

Le public de TikTok est plutôt jeune, il y a donc naturellement beaucoup plus d’idées de cadeaux pour les adolescents et les 20 ans que les autres, mais il y en a aussi beaucoup pour les enfants, classés par âge et par coût (comme des cadeaux fantaisie pour enfants de moins de 250 $) » , pour les mamans qui disent qu’elles « n’ont besoin de rien », pour les beaux-parents et pour les grands-parents non férus de technologie. Nolan, par exemple, a récemment interviewé sa propre mère en vue de créer un guide de cadeaux axé sur les parents.

« Ma philosophie globale est d’essayer de trouver des articles que presque tout le monde pourrait apprécier, mais très peu de gens achèteraient pour eux-mêmes », dit-il. Une autre philosophie : ne prétendez pas en savoir plus sur le passe-temps de quelqu’un d’autre qu’eux. Il prend comme exemple son colocataire qui aime vraiment les disques vinyles. « C’est difficile pour quelqu’un qui n’est pas un collectionneur de disques de se dire : « Comment suis-je censé savoir de quelle édition il s’agit, ou s’ils l’ont déjà ? » »

La solution? «Je recherche quelque chose qui intègre un peu cet intérêt, mais qui reste fidèle à ce que je sais», dit-il. « Il y a cette entreprise appelée Vinylize qui fabrique des lunettes de soleil à partir de vieux vinyles, alors peut-être que je leur trouve une monture sympa qui comprend quelque chose qui les intéresserait également et qui les toucherait en quelque sorte, parce que je ne pourrai pas trouver quelque chose qui ils ne pourraient pas mieux acheter pour eux-mêmes.

L’idée de guides de cadeaux, ces dernières années, est devenue une question persistante dans les médias, en particulier si les publications devraient encourager les lecteurs à consommer toujours plus de choses physiques alors que la consommation de choses physiques repose fortement sur l’exploitation du travail et détruit lentement la planète. Le site britannique gal-dem, qui couvre des histoires liées aux personnes de couleur et aux communautés de genre marginalisées, a publié un guide de cadeaux anti-consommateur en 2019 qui comprenait des idées de projets artistiques ou culinaires à offrir à ses proches ; Vice a publié une liste similaire l’année précédente. Bien que les guides cadeaux soient toujours extrêmement populaires (et rentables) pour les entreprises médiatiques et les influenceurs, une prise de conscience plus répandue des échecs du capitalisme et du consumérisme a rendu plus difficile pour certains acheteurs de cliquer sur « passer une commande » sans ressentir un malaise éthique.

Pourtant, je ne pense pas que la joie de créer un guide de cadeaux pour les étrangers vienne uniquement du désir de gagner des commissions sur les liens d’affiliation, malgré le fait que c’est presque certainement la raison pour laquelle tant de publications et d’influenceurs populaires continuent de lancer des recommandations de produits. année après année. Une prise cynique pourrait être que plus l’économie de l’attention est consacrée à regarder les influenceurs professionnels et les créateurs en ligne faire leur travail, plus nous avons inconsciemment adopté leurs rituels et leurs manières (« lien dans la bio ! » « aimez et abonnez-vous ! » « utilisation mon code de réduction ! »). Peut-être que les médias sociaux nous ont tous forcés à devenir des empires médiatiques à une seule personne, les recommandations de produits sont la réponse d’Internet aux publicités dans les magazines ou aux pauses publicitaires, créant une boucle sans fin de produits à voir, acheter et recommander à nouveau à ses propres abonnés.

Mais je pense que la raison pour laquelle il y a tant de guides de cadeaux sur TikTok est due à une réalité beaucoup plus simple, voire plus malheureuse : qu’il est extrêmement amusant de faire du shopping. Pour le TikToker moyen qui gagne zéro ou très peu de dollars, les guides cadeaux sont simplement un passe-temps. « C’est amusant », dit Nolan, « j’ai des gens qui demandent un guide-cadeau de 500 $ ou 1 000 $, et c’est à ce moment-là que vous pouvez trouver des trucs vraiment hors du commun. » En d’autres termes, organiser des guides de cadeaux, c’est comme faire du shopping avec de l’argent que vous n’avez pas vraiment à dépenser ; ils vous permettent d’imaginer une personne parfaitement conçue dont chaque problème peut être résolu par des bouteilles d’eau personnalisées ou des ustensiles de cuisson de fantaisie.

Je ne sais pas comment résoudre le problème de trop de choses, ni le problème des gens difficiles à acheter. Je ne sais pas pourquoi j’aime regarder des adolescents que je ne rencontrerai jamais me dire ce qu’ils veulent pour Noël. Je ne sais pas pourquoi tant d’entre nous sont prêts à payer pour l’homme le plus riche du monde, sans argent, tout en croyant rendre service à quelqu’un d’autre.

Mais ce sont les vacances, alors nous y sommes, en train de regarder des publicités gratuites pour des entreprises terribles, de regarder des TikTokers élégants nous parler de choses qu’ils aiment, d’acheter plus de trucs avec les meilleures intentions et de les présenter les uns aux autres dans le langage universel de la consommation. Pour mémoire, à tous ceux qui lisent ceci afin de trouver des idées de cadeaux pour moi, j’aimerais un Dyson Airwrap.

