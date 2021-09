Les guirlandes lumineuses, les prises intelligentes et plus encore bénéficient de remises importantes sur la vente d’une journée d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

L’installation de lumières dans votre jardin peut créer l’ambiance que vous recherchiez. Que vous souhaitiez installer de grands projecteurs qui vous aideront à voir si des lapins courent dans votre jardin ou un éclairage d’ambiance sur de petites tables sur votre terrasse, il existe des moyens d’améliorer les sensations qui règnent autour de votre maison. Vous pouvez également prévoir de donner l’impression que vous êtes chez vous alors que vous ne l’êtes pas vraiment. Cela peut aider à dissuader les cambrioleurs d’essayer d’entrer par effraction. L’ajout de fonctions de sécurité et d’éclairage extérieur à votre maison est intelligent et Amazon est une excellente ressource. Il y a actuellement des rabais énormes sur Clignote en plein air caméras de sécurité qui sont follement basses en ce moment. Mais si vous cherchez plus, le Vente d’accessoires d’éclairage extérieur HBN est quelque chose que vous ne devriez pas manquer.

Les Vente d’accessoires d’éclairage extérieur HBN peut vous fournir beaucoup pour augmenter votre éclairage extérieur. Des télécommandes, des prises intelligentes Wi-Fi, des guirlandes lumineuses, des bandes lumineuses et plus encore sont en vente lors de cet événement. Vous pouvez économiser jusqu’à 36 % sur une sélection d’articles. Le seul hic, c’est que cette vente n’a lieu qu’aujourd’hui. Il va donc falloir se dépêcher pour profiter de ces bons prix.

Jusqu'à 36% de réduction sur les accessoires d'éclairage extérieur HBN

Contrôlez facilement vos prises avec la vente d’accessoires d’éclairage extérieur

Afin de configurer votre éclairage, vous allez avoir besoin de prises intelligentes. Les Minuterie Wi-Fi à usage intensif HBN avec deux prises de terre est facile à utiliser. Vous pouvez contrôler indépendamment deux prises de terre individuelles. Il n’y a pas de hub requis et cela fonctionne avec la technologie Amazon Alexa et Google Assistant. Il nécessite un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Obtenez-le pour seulement 15 $ aujourd’hui. Il vient aussi avec une prise mise à la terre et ne coûte que 13,50 $.

Prise WiFi intelligente extérieure, minuterie Wi-Fi robuste HBN avec deux prises de terre, télécommande sans fil C… Prix catalogue : 19,99 $ Prix : 15,00 $ Vous économisez : 4,99 $ (25 %)

Prise WiFi intelligente extérieure, minuterie Wi-Fi robuste HBN avec une prise de terre, télécommande sans fil C… Prix catalogue : 17,99 $ Prix : 13,50 $ Vous économisez : 4,49 $ (25 %)

Si vous voulez un pack de ces plugs, vous avez le choix entre trois packs. Tu peux recevoir trois fiches à trois broches avec deux prises de terre. Ceux-ci sont contrôlés par une télécommande et ne nécessitent pas de signal Wi-Fi. Ceux-ci sont à 25% de réduction pour seulement 23,24 $. Pour un pack de trois qui a trois prises par prise, vous pouvez économiser 10,87 $ sur eux dès maintenant. Ils ne coûtent que 19,12 $.

HBN Extérieure Intérieure Télécommande Sans Fil Double Sortie 3 Broches Résistant Aux Intempéries Robuste 15 A Com… Prix catalogue :$30.99 Prix :$23.24 Vous économisez :$7.75 (25%)

HBN Extérieure Intérieure Télécommande Sans Fil 3 Broches Prise Résistant Aux Intempéries Robuste 15 A Compact… Prix Liste:$29.99 Prix:$19.12 Vous Économisez:$10.87 (36%)

Plus d’options de prise

Source de l’image de la prise intelligente HBN : HBN/Amazon

Certains d’entre eux peuvent être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur. Vous pouvez également utiliser le Prise intelligente HBN 15A ou la Prise intelligente Mini 15A partout où vous en avez besoin. Ceux-ci sont compatibles Wi-Fi et Bluetooth et fonctionnent avec des commandes vocales. Ils se fondent dans la zone où vous le souhaitez. Les mini sont livrés en paquet de quatre et ne coûtent que 21 $, tandis que la prise unique vous offre deux prises et coûte 8,25 $.

HBN Smart Plug 15A, WiFi&Bluetooth Outlet Extender Dual Socket Plugs Fonctionne avec Alexa, Google H… Prix catalogue : 10,99 $ Prix : 8,25 $ Vous économisez : 2,74 $ (25 %)

HBN Smart Plug Mini 15A, WiFi et Bluetooth Smart Outlet Fonctionne avec Alexa, Google Home Assistant,… Prix catalogue : 26,99 $ Prix : 21,00 $ Vous économisez : 5,99 $ (22%)

Améliorer l’éclairage

Vous pouvez utiliser ces fiches et prises avec n’importe laquelle des options d’éclairage en vente. Les Guirlandes lumineuses d’extérieur HBN sont des lumières LED qui courent 48 pieds. Ils se synchroniseront avec votre réseau Bluetooth ou Wi-Fi. Vous pouvez les contrôler via Alexa, Google Assistant ou l’application intelligente HBN. Les atténuer est simple. Les lumières claires sont tombées à seulement 45 $ contre 60 $.

HBN Outdoor String Lights – Smart Outdoor Dimmable Patio Lights LED String Lights – 48ft, 24 Edis… Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 45,00 $ Vous économisez : 14,99 $ (25 %)

Vous pouvez également choisir des options de couleur avec le Guirlandes lumineuses intelligentes LED RGBW pour patio extérieur HBN. Ceux-ci ont neuf modes de scène différents que vous pouvez programmer pour différentes ambiances. Vous pouvez régler la luminosité et ils dureront 25 000 heures. Cet ensemble de lumières de 48 pieds ne coûte que 60 $! Ceux qui sont 36 pieds sont à 52,30 $ !

HBN Outdoor String Lights-Smart Outdoor Patio Lights RGBW LED Smart String Lights Commercial Gr… Prix catalogue :$79.99 Prix :$60.00 Vous économisez :$19.99 (25%)

HBN Outdoor String Lights-Smart Outdoor Patio Lights RGBW LED Smart String Lights Heavy Duty 18… Prix catalogue : 57,00 $ Prix : 52,30 $ Vous économisez : 4,70 $ (8%)

Ce ne sont pas les seuls offres dans cette vente, alors assurez-vous de vérifier l’intégralité. N’oubliez pas que cela ne dure qu’aujourd’hui, vous devez donc vous dépêcher.

