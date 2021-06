Les guitares de la série Art Charvel d’Eddie Van Halen se vendent 210 000 $ aux enchères

Une collection de cinq guitares Charvel Art Series jouées sur scène et signées par la regrettée icône de la guitare Eddie Van Halen vendu pour 210 225 $ lors d’une vente aux enchères tenue le week-end dernier par Les enchères de Julien.

Deux modèles noirs et jaunes inspirés de Bumblebee vendus pour 38 400 $ et 41 600 $, un six cordes de style Frankenstein Mark II rouge et blanc vendu pour 40 625 $, un Charvel de couleur inversée vendu pour 38 400 $ et un noir et argent La guitare rayée Art Series signée EVH s’est vendue 51 200 $.

Sur le dernier des regrettés guitaristes de rock légendaire Charvel guitares EVH légendaires qu’il a jouées sur scène, le corps noir Stealth avec un design rayé à la main en argent par Van Halen, peut-être en hommage à sa guitare EVH Wolfgang, est appliqué avec quatre médiators blancs “Van Halen / 2012” attachés à une bande de ruban adhésif, et est signé et inscrit “Kansas City / MO / 5.22.12 / Eddie Van Halen / Van Halen / 2012” avec une note supplémentaire “Dernier !!” indiquant que c’était sa dernière Charvel guitare EVH jouée sur scène. Le lot est venu avec une photo de Eddie Van Halen jouer de la guitare en direct sur scène avec VAN HALEN au Kansas City Sprint Center, le 22 mai 2012. Autre Eddie Van Halen Guitares électriques Charvel EVH Art Series incluses : une guitare rouge avec un design unique rayé à la main en noir et blanc par Van Halen qui rend hommage à sa légendaire guitare “Frankenstein” Mark II – et porte le numéro unique “5150” – le nom de EVHstudio d’enregistrement de (et aussi la date à laquelle il a joué cette guitare), signé et inscrit par EVH en argent sharpie : “Baltimore, MD / 5.15.08 / Eddie Van Halen / Van Halen ’08” qui est accompagné d’un DVD contenant des images du spectacle de Van Halen jouer cette guitare en direct sur scène au First Mariner Arena, Baltimore, Maryland le 15 mai 2008, et un Van Halen sac fourre-tout 2007-08; une guitare noire avec un design unique à rayures jaunes par Van Halen en hommage à sa guitare ” Bumblebee “, signée et inscrite en silver sharpie : ” 8.7.04 / Las Vegas NV / Eddie Van Halen / Van Halen / 04 ” qui est livrée avec un flight case noir personnalisé EVH tour (pas l’étui rigide standard qui accompagne généralement ces guitares,) une photographie de EVH jouer de la guitare en direct sur scène avec VAN HALEN au Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada le 7 août 2004, un certificat d’authenticité signé par Van Halen, deux médiators « VH », un billet pour le spectacle, un laissez-passer pour les coulisses correspondant et une carte-clé de chambre d’hôtel à Mandalay Bay ; une guitare jaune avec un design unique, noir à rayures à la main par Van Halen en hommage à sa guitare “Bumblebee”, signée et inscrite au feutre noir : “Des Moines IA. / 2.6.08 / Eddie Van Halen / Van Halen 2008” qui est livrée avec un étui rigide noir EVH custom, une photographie de Eddie jouer de la guitare en direct sur scène avec VAN HALEN à Wells Fargo Arena, Des Moines, Iowa le 6 février 2008, et un certificat d’authenticité signé par Van Halen et un corps noir avec un design unique à rayures jaunes par Van Halen en hommage à sa guitare « Bumblebee » avec la mention : « Las Vegas » en partie visible sous le chevalet, signée et inscrite au feutre argenté : « Las Vegas NV. / 12.30.07 / Eddie Van Halen / Van Halen 2007 » qui vient avec un étui rigide noir EVH personnalisé, une photographie de EVH jouer de la guitare en direct sur scène avec VAN HALEN au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas le 30 décembre 2007 (dernière date du match aller de VAN HALENtournée 2007/08) et un certificat d’authenticité signé par Van Halen.

En décembre dernier, Eddie Van Halenle fils de Wolfgang a critiqué une vente aux enchères de trois des guitares de son défunt père. Les instruments ont été vendus pour un total de 422 050 $ par le biais de Les enchères de Julien dans le cadre d’un plus grand événement de souvenirs musicaux appelé “Icônes & Idoles”. Le jeune homme de 30 ans a déclaré que les vendeurs ” profitaient du décès de mon père ” et qu’il n’avait ” rien à voir avec ” la vente. “Je n’ai JAMAIS l’intention de vendre les guitares emblématiques de mon père”, a-t-il déclaré.

Au début des années 1970, Eddie et son frère aîné, batteur Alex Van Halen, ont fondé leur groupe homonyme et peu de temps après avec le bassiste Michel Antoine et chanteur David Lee Roth, a conquis le monde et est entré au panthéon du rock comme l’un des plus grands groupes de hard rock de tous les temps. VAN HALEN dominé les charts musicaux, MTV et des arènes à guichets fermés dans le monde entier, captivant le public avec leurs spectacles en direct de haut vol et énergiques tout au long des années 80 et dans les années 90 avec des succès classiques “Courir avec le diable”, “Déchaîné”, “Amoureux de son prof”, “Panama”, “Sauter” et plus.

Eddie est décédé en octobre à l’âge de 65 ans. Son décès a été annoncé par son fils Wolfgang.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).