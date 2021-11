Les guitares Eric Clapton et Elvis Presley sont en vente

Les cheveux de Kurt Cobain mis aux enchères 0:50

. – Plus de 900 articles de certaines des plus grandes stars de la musique au monde, dont Eric Clapton, Elvis Presley, Madonna et Michael Jackson, seront mis aux enchères à New York cette semaine.

Le point culminant est une guitare acoustique que Clapton possédait et a jouée sur scène lors d’un concert de 1970 à Londres.

La guitare Martin devrait être vendue aux enchères entre 300 000 $ et 500 000 $, a déclaré Martin Nolan, directeur général de Julien’s Auctions. La vente aux enchères de la guitare et d’autres articles aura lieu vendredi et samedi au Hard Rock Cafe de New York et en ligne.

Une guitare jouée par Presley et offerte à Norman Taurog, qui a réalisé plusieurs de ses films, pourrait se vendre jusqu’à 90 000 $. La vente aux enchères présente également un costume que Madonna portait dans le film « Evita » qui est évalué jusqu’à 12 000 $.

Les robes d’Amy Winehouse et de Katy Perry seront également mises aux enchères, ainsi que plusieurs pièces du groupe de rock « Nirvana » et de son leader Kurt Cobain.

« Nous avons une photo adolescente de Kurt Cobain, très rare de voir une photo de Kurt Cobain si jeune, des billets de concert. Tout ce qui est de Kurt Cobain est très recherché », a déclaré Nolan.