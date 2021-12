Les Gunners accueillent les champions lors du premier affrontement de Premier League de 2022 mais seront sans Mikel Arteta

Arsenal et Manchester City s’affrontent lors du premier affrontement en Premier League de 2022 et ce sera exclusivement en direct sur talkSPORT.

La nouvelle année dans le football est à nos portes et nous avons un ceinture pour lancer les choses.

Arsenal accueille Man City lors du premier affrontement en Premier League de 2022

Arsenal de Mikel Arteta accueille City, les champions, les deux équipes espérant continuer sur leur bonne forme.

Arteta manquera le match après avoir rendu un test positif mercredi, mais ses hommes espèrent remporter une cinquième victoire consécutive dans l’élite.

Les Londoniens du nord ont écrasé Norwich 5-0 le lendemain de Noël, mais ont vu leur match contre les Wolves annulé mardi.

City, quant à lui, a poursuivi sa grande victoire sur Leicester le 26 en affrontant Brentford mercredi.

Une nouvelle victoire pour les hommes de Pep Guardiola leur permettra d’étendre leur avance en tête à onze points.

Arsenal v Man City: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le samedi 1er janvier.

Il se tiendra aux Emirats et débutera à 12h30.

Ce jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT avec une couverture à partir de 11h.

Reshmin Chowdhury sera votre hôte et les commentaires proviendront de Sam Matterface et de l’ancien défenseur anglais Alvin Martin.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Man City compte huit points d’avance après un début de saison record Arsenal v Man City: nouvelles de l’équipe

En plus d’être sans le patron Arteta, Takehiro Tomiyasu, Cedric Soares, Calum Chambers et Ainsley Maitland-Niles sont également absents à cause de Covid.

Sead Kolasinac reste le seul absent pour blessure d’Arsenal en raison de son problème persistant à la cheville.

Pierre-Emerick Aubameyang est à nouveau peu susceptible de figurer.

Man City n’exclut aucun joueur.

John Stones, Kyle Walker et Rodri auront besoin de tests de condition physique tardifs à la suite de problèmes récents.

Arsenal contre Man City : cela pourrait-il être annulé ?

Arsenal n’a fait aucune demande à la Premier League pour que son match du Nouvel An avec City soit reporté à la suite d’un certain nombre de tests Covid positifs parmi leur personnel d’entraîneurs.

Arteta ne sera pas en pirogue pour la visite de son ancien club après avoir rendu un test positif.

Il est entendu qu’Arteta n’est pas le seul à devoir s’isoler avec un certain nombre de son équipe d’entraîneurs également testés positifs.

L’un des entraîneurs adjoints d’Arteta, Steve Round, était absent de la pirogue pour la victoire 5-0 à Norwich tandis que d’autres doivent désormais également rester à l’écart du terrain d’entraînement de London Colney.

Albert Stuivenberg, un autre assistant d’Arteta, suit actuellement une formation et devrait mener l’équipe dans le match contre City, leader de la ligue.

On pense qu’Arsenal n’a pas encore fait appel à la Premier League pour que le match soit annulé, bien qu’il y ait des raisons de demander le report du match car le personnel est également inclus dans les directives de la ligue pour qu’un processus de candidature commence.

Si Stuivenberg est le seul entraîneur de la première équipe disponible pour s’asseoir dans la pirogue des Emirats alors qu’il cherche à empêcher City d’ajouter à ses 10 victoires consécutives en championnat, le directeur de l’académie Per Mertesacker pourrait être invité à aider le Néerlandais.

Arteta a été testé positif pour le coronavirus et manquera le match à domicile d’Arsenal avec Man City Arsenal contre Man City: faits sur le match Arsenal a perdu ses neuf derniers matchs de Premier League contre Manchester City depuis un match nul 2-2 en avril 2017 – c’est leur plus longue défaite jamais enregistrée contre un adversaire dans l’histoire de sa ligue.Man City a remporté chacun de ses quatre derniers matches de championnat à l’extérieur contre Arsenal, sur un score total de 9-0. C’est autant de victoires que les Citizens avaient remportées lors de leurs 50 précédentes visites de championnat à Highbury/Emirates Stadium combinés (W4 D14 L32). Arsenal n’a pas réussi à marquer lors de leurs cinq derniers matchs de Premier League contre Man City – seulement contre Chelsea (6 entre 2013 et 2016) et Liverpool (6 entre 1997 et 2000) les Gunners n’ont pas réussi à marquer dans plus de matchs de championnat consécutifs contre un adversaire. Manchester City a ouvert le score dans les 15 premières minutes lors de ses cinq matchs à l’extérieur de Premier League contre Arsenal sous la direction de Pep Guardiola, marquant au cours des deux premières minutes de chacune des deux dernières saisons.Arsenal n’a perdu qu’un de ses 10 derniers matchs de Premier League le jour du Nouvel An (W8 D1), s’inclinant 2-0 à Southampton en 2015. A domicile, les Gunners sont invaincus en 11 matchs du Nouvel An (W9 D2) depuis une défaite 2-1 contre Tottenham en 1985. Manchester City a remporté sept de ses huit derniers matchs de Premier League le jour du Nouvel An, à l’exception d’un Défaite 1-0 à Sunder atterrir dans leur saison victorieuse de 2011-12.Arsenal a remporté chacun de ses cinq derniers matchs à domicile en Premier League, gardant une cage inviolée dans chacun des quatre derniers. Ils ont remporté cinq victoires consécutives sans encaisser de but à domicile dans la compétition entre janvier et avril 1999. Il y a eu 16 occasions pour une équipe de remporter plus de 10 matchs consécutifs de Premier League, Manchester City en étant responsable de plus que toute autre équipe (5 ). À chacune des quatre précédentes occasions, les Citizens ont remporté 10 victoires consécutives dans la compétition, ils ont remporté leur prochain match. Le milieu de terrain d’Arsenal, Emile Smith Rowe, a marqué lors de chacune de ses quatre dernières apparitions en Premier League, et un but ici ferait de lui le troisième joueur le plus jeune (21 ans 157 jours) à marquer cinq fois de suite dans la compétition pour n’importe quelle équipe, après Nicolas Anelka en 1998 (19 ans 239 jours) et Jose Antonio Reyes en 2004 (21 ans 10 jours). Raheem Sterling de Man City a marqué lors de chacun de ses trois derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Arsenal. Le seul joueur à avoir marqué lors de quatre matches consécutifs à l’extérieur en Premier League contre Arsenal est Nicolas Anelka, qui l’a fait entre 2002 et 2009 (deux fois à Highbury avec Man City et aux Emirats avec Bolton et Chelsea).