Les Gunners sous le feu affrontent Baggies lors d’une cravate de la Coupe Carabao

Under-fire Arsenal cherchera sa première victoire de la saison lorsqu’il affrontera West Brom au deuxième tour de la Coupe Carabao.

Les Gunners ont connu une ouverture torride de leur saison de Premier League, tombant à deux défaites consécutives 2-0 contre Brentford et Chelsea.

Arteta voudra obtenir la première victoire d’Arsenal de la saison

Alors que les Baggies participent maintenant au championnat, ils espèrent toujours relever un défi sévère pour l’équipe en difficulté de Mikel Arteta.

L’équipe de Valérien Ismael en a remporté trois et fait match nul lors de ses quatre premiers matches de championnat, ce qui signifie qu’elle a pris un départ idéal dans sa quête de promotion cette saison.

Et West Brom sera sans aucun doute confiant de remporter une coupe bouleversée contre les Londoniens du nord.

Valérien Ismael espère créer une surprise contre les Gunners West Brom contre Arsenal: Nouvelles de l’équipe

West Bromwich Albion pourrait se passer de Matt Clarke pendant six semaines après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers contre les Blackburn Rovers ce week-end.

Le défenseur de Brighton a déménagé aux Hawthorns pour un prêt d’une saison, mais manquera la visite d’Arsenal à cause du coup.

Valérien Ismael a également révélé qu’il serait privé de deux joueurs de l’équipe première après avoir été testé positif au COVID-19, mais ne révélerait pas l’identité des personnes concernées.

Pour Arsenal, ils sont stimulés par la nouvelle qu’Alexandre Lacazette et Martin Odegaard seront disponibles pour le voyage aux Hawthorns.

Il y a aussi de bonnes nouvelles pour Hector Bellerin et Alex Runarsson qui ont tous deux repris l’entraînement en équipe première, ainsi que Gabriel Magahaes qui a été absent de longue date.

Kieran Tierney et Gabriel Martinelli sont également en lice malgré des coups mineurs contre Chelsea, mais Ben White et Willian seront absents.

Arteta a un gros travail à faire à Arsenal West Brom contre Arsenal : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de West Brom, Valérien Ismael : “Nous avons reçu hier l’information selon laquelle il (Matt Clarke) manquera beaucoup de matchs – cinq à six semaines”, a déclaré Ismael. « Nous devons gérer la situation. C’est une mauvaise nouvelle pour nous, mais c’est comme ça.

« Vous ne pouvez pas influencer les blessures ou Covid. Ce sont deux situations auxquelles nous devons faire face. Maintenant, nous avons un premier cas de blessure, nous devons donc nous assurer qu’il récupère bien et qu’il revienne plus fort.

« C’est une bonne chose que la saison soit très longue en Championnat, donc on le verra bientôt.

«Nous avons deux cas de Covid avec des joueurs. Donc, nous devons nous assurer que tout est dans le bon sens. Ils ont besoin de s’isoler. C’est un cas médical donc je ne peux pas donner l’information.

«Mais Covid est toujours une inquiétude à la minute. Vous ne pouvez pas contrôler cela. Vous ne pouvez qu’obtenir le jab et vous assurer de faire ce qu’il faut, mais nous savions depuis le début que nous devions faire face aux blessures et à Covid.

“Nous allons gérer la situation et la semaine prochaine est une pause internationale, nous aurons donc plus de temps pour récupérer les joueurs.”

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré : “Nous verrons. Ils se sont tous les deux (Odegaard et Ramsdale) entraînés quelques jours, seulement quelques jours, nous venons de recevoir le VISA de Martin hier je pense et Aaron a été un moment sans entraînement, mais ils veulent tous les deux jouer.

« Voyons qui est à nouveau disponible. Nous avons eu des coups et des trucs du jeu et des joueurs qui ont besoin de minutes et qui veulent des minutes, et c’est évidemment une compétition pour laquelle nous voulons nous battre. Nous avons également besoin d’une victoire.