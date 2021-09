Les Gunners sous le feu visent les premiers points de la saison de Premier League

Arsenal sous le feu revient en action en Premier League ce week-end alors qu’il accueille Norwich.

Les Gunners ont désespérément besoin de leurs premiers points de la nouvelle saison après avoir subi trois défaites de suite avant la trêve internationale.

.

Arteta a vu son équipe battue par Brentford lors de leur match d’ouverture de la saison

Le dernier résultat a été un 5-0 de Manchester City qui a laissé l’équipe de Mikel Arteta en queue de peloton de la Premier League.

Pour Norwich, cela sera considéré comme une sorte d’élan libre.

Les Canaries ont également perdu leurs trois premiers matches, mais chercheront à accumuler la misère aux Emirats.

talkSPORT sera dans le nord de Londres pour vous apporter toute l’action.

Arsenal v Norwich : comment écouter

Ce match débutera à 15h le samedi 11 septembre.

La couverture complète des Emirats sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 14h.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires proviendront de Ian Danter et Perry Groves.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

.

Norwich de Daniel Farke est de retour en Premier League Arsenal v Norwich: nouvelles de l’équipe

Arsenal appliquera la règle sur un certain nombre de joueurs avant le match du week-end.

Thomas Partey pourrait être de retour en lice pour les Gunners, mais Sead Kolasinac est incertain après avoir subi une blessure alors qu’il était en service international avec la Bosnie-Herzégovine.

Mohamed Elneny est également touché après s’être blessé lors d’un déplacement avec l’Egypte. Il est également fortement lié à un éloignement du club.

Ben White et Eddie Nketiah pourraient être en lice à la suite d’une maladie et d’une blessure respectivement.

Pour Norwich, Kenny McLean est incertain après avoir été renvoyé de l’Écosse après s’être blessé.

Pendant ce temps, Bali Mumba, Josh Sargent et Christos Tzolis pourraient tous revenir en lice.

. – .

Partey a subi une série de revers de blessure la saison dernière et les fans des Gunners espèrent qu’il pourra tirer sur tous les cylindres la saison prochaine Arsenal v Norwich: Faits du match Arsenal n’a perdu que deux de ses 18 rencontres de Premier League avec Norwich (W9 D7), et est invaincu en sept contre les Canaries depuis une défaite 1-0 en octobre 2012. Depuis sa victoire 4-2 à Highbury lors de son tout premier match de Premier League en août 1992, Norwich n’a remporté aucune victoire en huit matches de championnat à l’extérieur contre Arsenal (D2 L6), concédant 24 buts au cours de cette série.Arsenal a marqué au moins trois buts lors de six de ses sept derniers matches de championnat à domicile contre Norwich, s’imposant 4-0 en juillet 2020 lors de leur dernière rencontre de ce type.Il s’agit du premier match d’Arsenal samedi à 15h en Premier League depuis juin 2020, quand ils ont perdu 2-1 à Brighton. A domicile, les Gunners sont invaincus lors de leurs 26 derniers matchs dans ce créneau de coup d’envoi (W21 D5) depuis une défaite 3-1 contre Aston Villa en août 2013. Une seule fois dans leur histoire, Arsenal a perdu chacun de ses quatre premiers matches de championnat. à une saison, le faisant dans la campagne de haut vol 1923-24. Les Gunners n’ont jamais manqué de marquer lors de leurs quatre premiers matches de championnat auparavant. Norwich a perdu ses 13 derniers matches de Premier League sur un score total de 34-2. Pendant ce temps, les Canaries sont également sans victoire lors de leurs 23 derniers matchs de haut niveau disputés à Londres (D6 L17) depuis une victoire 2-1 aux Spurs en avril 2012. Il s’agit du deuxième match d’Arsenal en Premier League au début de la journée. – la seule occasion précédente était leur deuxième match de la compétition, perdant 1-0 contre le nouveau promu Blackburn en août 1992 grâce à une frappe d’Alan Shearer.Arsenal a le total de xG le plus bas (1,7) et le xG le plus élevé contre (8,4) en la Premier League jusqu’à présent cette saison. Ils n’ont réussi qu’un seul tir lors de leur dernier match contre Man City, à la 5e minute du match. Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal a marqué quatre buts lors de ses deux matchs de Premier League contre Norwich, marquant un doublé lors des deux rencontres avec le Canaries en 2019-20. Après avoir gardé une cage inviolée lors de chacune de ses deux premières apparitions en Premier League contre Arsenal, le gardien de Norwich Tim Krul a concédé lors de chacune de ses huit dernières contre les Gunners (22 au total).

TIRAGE AU SORT DE VARSOVIE

Pologne v Angleterre EN DIRECT: Kane Wonder but pas assez alors que la Pologne égalise tard

LE RESPECT

Lewandowski mène le geste des joueurs polonais alors que leurs fans huent l’Angleterre pour s’être agenouillé

Bien mérité

Wayne Rooney félicitera Harry Kane s’il remporte le record de buts en Angleterre

Pression

Course au sac de Premier League: Arteta favori, Munoz et Bruce en difficulté

Gérard 2.0 ?

Ce que Bellingham a dit à propos de Liverpool avec un “milieu de terrain complet” d’une valeur de 80 millions de livres sterling

COUP

Les géants de la Premier League secouent alors que le Brésil empêche les clubs anglais de sélectionner des joueurs vedettes