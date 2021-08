Les Gurkhas plaident pour une rencontre avec Boris ou ils mourront de faim « Nous allons mourir ! » | Politique | Nouvelles

in

Un groupe de Gurkhas a organisé une grève de la faim à l’extérieur du 10 Downing Street et demande à rencontrer le Premier ministre Boris Johnson pour négocier leurs retraites militaires. Dhan Gurung, l’un des organisateurs des manifestations, a déclaré que lui et ses collègues manifestants étaient prêts à mourir afin de faire entendre leur voix et de revoir leurs retraites. Les Gurkhas qui ont pris leur retraite avant 1997 n’étaient éligibles qu’au régime de retraite Gurkha (GPS), qui est nettement inférieur au régime de retraite des forces armées dans l’hypothèse où beaucoup retourneraient au Népal, mais beaucoup ont obtenu des droits d’établissement en 2009, ce qui signifie que les anciens combattants vivent au Royaume-Uni mais sur des montants dérisoires.

Les Gurkhas se sont actuellement installés à l’extérieur de Downing Street et disent qu’ils y resteront jusqu’à leur mort, tenant des pancartes disant “jeûner jusqu’à la mort”.

Dans le cadre du GPS, les Gurkhas auraient droit à 200 £ par mois s’ils ont servi 15 années complètes dans les forces armées britanniques – un montant que le gouvernement britannique estime “conçu pour offrir aux anciens combattants Gurkhas un très bon niveau de vie au Népal”. .

Alors que le coût de la vie est beaucoup moins élevé qu’au Royaume-Uni, l’actrice Joanna Lumley a mené une campagne réussie qui a permis aux Gurkhas de s’installer au Royaume-Uni s’ils le souhaitaient en 2009.

En 2007, il a également été annoncé que tous les Gurkhas qui avaient pris leur retraite après 1997 seraient éligibles au régime de retraite des forces armées.

Mais Dhan Gurung, qui a pris sa retraite avant 1997 et vit au Royaume-Uni, n’est éligible qu’au GPS.

Dans une vidéo partagée avec Sky News, Dhan Gurung a déclaré : “Nos ancêtres ont sauvé leurs vies, pour sauver la Grande-Bretagne, maintenant nous nous battons pour l’égalité des droits.

“Nous avons besoin de droits égaux, nous avons besoin de droits égaux immédiatement à traiter.

« Si vous ne voulez pas parler, peut-être demain, peut-être après-demain, nous allons mourir.

L’animatrice de Sky News, Kay Burley, a demandé au secrétaire à l’Éducation de l’ombre, Peter Kyle, ses réflexions sur le sujet et lui a dit que le Royaume-Uni ne devrait pas voir les retraités mourir dans la rue.

Le ministre fantôme a déclaré: “C’est incroyablement émouvant toute cette situation, comme je l’ai dit, il y a des gens qui ont servi notre pays, qui ont porté le drapeau de l’Union sur leur uniforme en première ligne.

“Servant notre pays et mettant leur vie en danger pour nous garder en sécurité chez nous, ils méritent le respect qui leur est dû pour avoir fait cela.”

M. Kyle a ensuite exhorté le secrétaire à la Défense Ben Wallace à poursuivre la grève de la faim et à ne pas les laisser dehors dans le froid.