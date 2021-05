Les gymnases e-sport sont là: moyennant un abonnement mensuel, ils vous apprennent à ne pas vous ridiculiser dans Fortnite ou CoD | Jeux

La première salle de sport Esports du pays a ouvert ses portes à Tokyo. Ne vous attendez pas à trouver des poids ou du matériel d’exercice ici. Il n’y a que des chaises de jeu et des ordinateurs confortables …

La pandémie a relancé jeux multijoueurs en ligne, qui comptent des millions d’adeptes dans le monde. Des titres comme Fortnite, CoD, FIFA 21, Valorant et beaucoup d’autres sont très populaires … mais il est très difficile de gravir les échelons.

Il y a de très bonnes personnes qui jouent plusieurs heures par jour, et lorsque vous commencez à monter de niveau, de nombreux joueurs font face à un mur qu’ils ne peuvent pas surmonter.

Comme il arrive lorsque vous n’êtes pas en bonne forme physique et que vous allez dans une salle de sport pour vous mettre en forme, il est possible que très bientôt nous puissions vous inscrire une salle de sport eSport pour améliorer notre niveau de jeu dans Fortnite, Overwatch et compagnie. Au moins au Japon, il est déjà possible de:

Il s’appelle salle de sport eSport, un nom qui ne se distingue pas par son originalité, mais qui décrit parfaitement sa fonction.

Pour environ 10 euros tu peux Entraînez-vous 3 heures seul dans les jeux que vous voulez, en utilisant un ordinateur Lenovo de dernière génération, avec la prise en charge de titres tels que Valorant, League of Legends, Rainbox Six Siege et autres.

Pour un forfait mensuel d’environ 45 euros, vous pouvez jouer 3 heures par jour. Aussi avec un tarif de 25 euros de l’heure, un joueur professionnel vous apprend à jouer aux jeux que vous voulez, ou cela vous aide à élever votre niveau, en ligne ou en personne au gymnase lui-même.

Chaise design de jeu ergonomique mais parfaite pour passer de nombreuses heures devant l’ordinateur. Avec appui-tête, accoudoirs réglables et coussin lombaire. Le dossier s’incline jusqu’à 160 °.

Fait intéressant, ce salle de sport eSport il est financé par le métro de Tokyo. Il a une capacité de 12 personnes jouant simultanément.

C’est une bonne opportunité pour les joueurs japonais qui n’ont pas de PC puissant, ou pour ceux qui souhaitent être coachés par un joueur professionnel de l’e-sport.

Il n’est pas nécessaire d’accéder à la salle de sport, car il existe des formations pour tous les niveauxTant pour ceux qui n’ont jamais joué au jeu, que pour les joueurs professionnels qui souhaitent améliorer leurs performances.

Compte tenu du fait que de nos jours, il est impossible de monter un PC de jeu car il n’y a pas de cartes graphiques en stock, à ce stade, nous devrons recourir à des sites comme celui-ci pour pouvoir jouer avec du matériel de dernière génération …