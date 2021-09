Les gymnases emménagent dans les maisons – L’Express Financier

Les analystes disent que les équipements de fitness continueront d’être achetés hors ligne étant donné qu’il s’agit de produits coûteux et que le toucher et la sensation sont un aspect important.

La catégorie des équipements de fitness à domicile a enregistré une croissance au cours de la dernière année. Selon Grand View Research, ce marché est passé à Rs 570 crore en FY21, contre Rs 329 crore en FY19, alors que les gymnases ont fermé et que la sensibilisation à la condition physique et à la santé a culminé pendant la pandémie. Ce segment devrait croître à un TCAC de 10,7% jusqu’à FY25.

Une grande partie de cette croissance est venue du canal en ligne – les ventes en ligne ont contribué à 55 % à ce marché, contre 45 % au cours de l’EX20. Des entreprises telles que Lifelong, OneFitPlus et Boldfit ont lancé des produits de fitness intégrés à domicile. L’année dernière a également vu de nouveaux entrants dans le domaine des équipements de fitness à domicile, tels que Fittyfy de la société d’électroménagers Inalsa, Tread (maintenant Tread.fit) et Flexnest basé à Delhi.

Remise en forme tout-en-un

Lifelong, une marque de biens de consommation durables axée sur le numérique, a vu son segment de remise en forme à domicile multiplier par plus de deux depuis l’année dernière, grâce aux ventes sur les marchés et à son canal de vente directe aux consommateurs. Bharat Kalia, PDG et co-fondateur de Lifelong India, déclare que la croissance du marché des équipements de fitness à domicile est tirée par les tapis roulants, les vélos d’exercice et les ensembles d’haltères, depuis juin 2020. En phase avec la demande, la société a lancé des combos de des équipements de fitness tels que des haltères avec des poids variables, des tiges, des barres de poids, des accessoires de gymnastique, etc., dans la fourchette de prix de Rs 1 300 à 2 000.

L’année dernière, les entreprises ont lancé des équipements de fitness connectés, qui peuvent être connectés à un téléviseur, une tablette ou un smartphone via Bluetooth. Mohit Mathur, co-fondateur et PDG de OneFitPlus, a déclaré : « Notre objectif est de fournir gratuitement des équipements technologiques ainsi que des services tels que des séances d’entraînement, des entraîneurs personnels et des diététiciens pour répondre à tous les besoins liés au fitness. Les consommateurs peuvent vérifier leur vitesse d’entraînement, interagir avec d’autres passionnés de fitness ou jouer à des jeux avec leurs pairs via l’application OneFitPlus.

Flexnest, une start-up de technologie de fitness fondée au début de cette année, a lancé Flexbike, un vélo d’appartement intelligent compatible Bluetooth en mai 2021. Grâce à son application, les utilisateurs ont accès à des cours à la demande, des vidéos d’entraînement, des compétitions virtuelles et des instructeurs qualifiés.

Ces produits de haute technologie haut de gamme, dit Mathur, connaissent une forte adoption. Depuis l’année dernière, OneFitPlus est passé de 15 000 à 27 000 codes PIN. La technologie et la ludification, pense-t-il, vont « changer la donne pour l’ensemble du marché du fitness ».

Les accessoires de fitness sont également très demandés. Boldfit, une entreprise de santé et de remise en forme créée en 2019, a élargi sa gamme de tapis de yoga, de bandes et de tubes de résistance, de rouleaux en mousse, de coupe-ventre, etc. Bihani, fondateur et PDG, Boldfit.

Flexnest, explique Raunaq Singh Anand, son co-fondateur, vend principalement via Amazon et son canal D2C. Mais il a ouvert un magasin à Gurugram et dans le centre commercial Select City Walk de New Delhi pour que les consommateurs puissent découvrir les produits.

Muscle technique

Bien que les entraînements à domicile rattrapent leur retard, le coût élevé de possession de l’équipement est un facteur de dissuasion important. La fourchette de prix moyenne des vélos elliptiques et des tapis roulants est de Rs 15 000 à 35 000. « Les gens préfèrent les produits remis à neuf ou d’occasion abordables pour économiser de l’argent », explique Pranav Deshpande, analyste de recherche, Grand View Research.

Comme les équipements connectés à la pointe de la technologie sont chers, explique Karan Chechi, directeur de TechSci Research, les entreprises pourraient se concentrer sur le lancement de machines permettant de multiples exercices ou combos à des prix abordables. Life Fitness India et Technogym l’ont fait avec Fit 3 Multi-Gym et Unica, respectivement, qui permettent aux utilisateurs de faire plusieurs entraînements dans un espace confiné. En outre, la connectivité sans fil et la mise à niveau technologique sont des tendances clés sur le marché des équipements de fitness à domicile, selon les analystes.

Même si les restrictions pendant les blocages ont poussé les gens vers les canaux en ligne, selon les analystes, les équipements de fitness continueront d’être achetés hors ligne étant donné qu’il s’agit de produits coûteux et que le toucher et la sensation sont un aspect important.

