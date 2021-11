Les habitants de Beverly Hills ont envoyé des tracts antisémites le premier jour de Hanoucca

Plusieurs habitants de Beverly Hills se sont réveillés le premier jour de Hanoucca pour trouver des tracts antisémites dans leur cour, a annoncé la police.

La police de Beverly Hills a reçu un appel vers 6 heures du matin d’un habitant qui a déclaré avoir trouvé un dépliant contenant un « discours de haine ».

Un homme allume les bougies d’une menorah pour Hanoucca (iStock)

Les agents et le personnel des travaux publics ont parcouru la zone et ont découvert que plusieurs autres maisons, s’étendant sur plusieurs pâtés de maisons dans le nord-est de Beverly Hills, avaient également été ciblées.

La police a déclaré que les dépliants étaient une seule feuille de papier de 8,5 « x 11 » enfermée dans des sacs en plastique avec du riz pour le poids. Sur ces tracts figuraient « un discours de haine de style propagande lié à la pandémie de COVID et au peuple juif », a déclaré la police.

Le membre du conseil municipal de Beverly Hills, John A. Mirisch, a publié une photo du prétendu dépliant sur son compte Twitter.

En haut du dépliant était écrit : « Chaque aspect de l’agenda COVID est juif. » Ci-dessous figuraient 15 noms de personnalités d’ascendance juive travaillant dans les domaines de la finance et de la santé. Il suggérait que les Juifs avaient un intérêt direct dans la pandémie de COVID-19 grâce à leur contrôle supposé de la finance et des médias.

« Nous sommes littéralement des shabbos goy exécutant la volonté des Juifs, consciemment ou non », a déclaré le dépliant.

« Shabbos goy » est un terme utilisé pour désigner les non-juifs employés par les juifs orthodoxes pour accomplir certains services qui sont interdits le jour du sabbat.

La police de Beverly Hills n’a pas confirmé que le dépliant publié par Mirisch est le même dépliant livré à plusieurs foyers dimanche.

Alors que les dépliants arrivent le premier jour de Hanoukka, le département a déclaré qu’il fournirait des patrouilles supplémentaires dans toute la ville pour assurer une saison des vacances en toute sécurité.

Une voiture de police de Beverly Hills. (Service de police de Beverly Hills)

La nouvelle des tracts a perturbé la communauté juive de Beverly Hills et de Los Angeles.

« Alors que la communauté juive commence à célébrer Hanoukka, la fête des lumières, il est profondément troublant que nous continuions à voir des expressions de véritable haine et d’ignorance », a déclaré à Fox News Jay Sanderson, président-directeur général de la Fédération juive de Los Angeles. déclaration. « Nous devons tous nous opposer de manière décisive à cet antisémitisme. »

Le rabbin Yosef Cunin, directeur de Chabad de Californie, a déclaré que les tracts étaient un « revers » par rapport à ce que la communauté juive s’attend désormais des États-Unis, mais s’est engagé à persévérer.

Le rabbin Yosef Cunin devant l’hôtel de ville de Beverly Hills. (Rabbi Yossef Cunin)

« Nous allons aller de l’avant et nous allons soutenir les forces de l’ordre locales et tous ceux qui peuvent se manifester pour protéger toutes les minorités de toutes origines, de toutes races, couleurs et croyances. »

La synagogue de la communauté juive de Beverly Hills allumera une bougie devant Beverly Hills plus tard dimanche après-midi pour commémorer le début de Hanoucca.

« L’idée de la bougie repousse la négativité », a déclaré Cunin. « Et la seule façon de se débarrasser de la négativité est d’apporter plus de positivité dans le monde. »