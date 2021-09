Les habitants de ces 8 États pourront utiliser Apple Wallet comme permis de conduire

in

Lors de la section Apple Wallet et Apple Pay de la keynote de la WWDC 2021 en juin dernier, Apple a annoncé son intention de laisser l’iPhone stocker des versions numériques d’identifiants comme un permis de conduire. La fonctionnalité sera disponible dans iOS 15, a déclaré Apple à l’époque. Apple Wallet détiendra également les clés numériques des chambres d’hôtel ou de votre maison, en plus de fonctionner comme un permis de conduire.

L’utilisation de l’iPhone pour afficher les informations du permis de conduire est une fonctionnalité qui nécessite l’assistance des autorités locales. Il ne suffit pas que l’iPhone stocke en toute sécurité les informations du permis de conduire si vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité chaque fois qu’un contrôle d’identité est requis. Sur cette note, Apple a annoncé mercredi que huit États prendraient en charge les permis de conduire Apple Wallet. Il en sera de même pour la Transportation Security Administration (TSA).

Où Apple Wallet fonctionne comme un permis de conduire

Apple a utilisé des images similaires à celles de la WWDC dans cette nouvelle annonce. Le timing a beaucoup de sens. La version finale d’iOS 15 que tout le monde peut installer sur son iPhone sortira à la mi-septembre. Apple ne fait que remplir les objectifs qu’il s’était fixés pour cette version d’iOS 15.

Tous les États américains ne prendront pas en charge Apple Wallet comme identifiant numérique au départ. Mais l’adoption augmentera probablement au-delà des huit premiers États qui ont confirmé leur soutien à l’initiative.

L’Arizona, le Connecticut, la Géorgie, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah sont les États où vous pouvez ajouter votre permis de conduire ou votre identifiant d’État à Apple Wallet sur iPhone et Apple Watch. Parmi ceux-ci, l’Arizona et la Géorgie sont les premiers à proposer cette fonctionnalité aux résidents qui possèdent des iPhones compatibles iOS 15. Les autres suivront.

Séparément, la TSA “activera certains points de contrôle et voies de sécurité des aéroports dans les aéroports participants, car les premiers endroits où les clients peuvent utiliser leur permis de conduire ou leur carte d’identité dans Wallet”.

Comment ajouter un permis de conduire à Apple Wallet

Apple Wallet peut stocker en toute sécurité les informations de carte de crédit et transmettre des données en toute sécurité lors des paiements sans fil. Apple s’appuie sur la même technologie pour ajouter, stocker et échanger des informations de permis de conduire numériques.

L’ajout d’un permis de conduire à Apple Wallet revient généralement à ajouter une carte de crédit. Mais cela implique quelques étapes supplémentaires. Après avoir pris une photo de la pièce d’identité ou du permis de conduire ajouté à Apple Wallet, les utilisateurs devront utiliser l’iPhone pour scanner le permis de conduire physique ou la carte d’identité et prendre un selfie. Ceux-ci seront fournis à l’État d’émission pour vérification.

Le processus de configuration implique également que l’utilisateur effectue une série de mouvements du visage et de la tête. Une fois que l’État aura vérifié l’ID, il sera ajouté au portefeuille Apple.

Numérisation d’un permis de conduire dans Apple Wallet sur iPhone. Source de l’image : Apple Inc.

Comment afficher une identification numérique sur iPhone

Après cela, les utilisateurs pourront fournir des informations d’identification aux autorités directement à partir d’un iPhone ou d’une Apple Watch. Le processus est similaire au paiement de marchandises en utilisant Apple Pay via Apple Wallet. Vous devrez appuyer sur le téléphone pour présenter la carte d’identité de l’État ou le permis de conduire aux autorités de l’État ou à la TSA.

Une invite apparaîtra sur le combiné demandant l’authentification Face ID ou Touch ID. Après avoir autorisé le transfert de données, l’iPhone ou l’Apple Watch transmet ces informations d’identification à la personne demandant l’identification.

La fonction de permis de conduire Apple Wallet ne fonctionnera que dans les endroits équipés de lecteurs spéciaux. Le transfert des données d’identification est crypté et s’effectue directement « entre l’appareil et le lecteur d’identité, de sorte que les utilisateurs n’ont pas besoin de déverrouiller, montrer ou remettre leur appareil ».

Permis de conduire Apple Wallet sur iPhone et Apple Watch. Source de l’image : Apple Inc.

Si l’iPhone est perdu, les utilisateurs peuvent le suivre via Find My. Ils peuvent également effacer l’appareil à distance si nécessaire.

Apple explique que l’implémentation de l’ID mobile dans iOS 15 prend en charge l’ISO 18013-5 mDL (permis de conduire mobile). C’est un “standard auquel Apple a joué un rôle actif dans le développement”. La norme définit des directives claires pour protéger la confidentialité des utilisateurs lors de la présentation d’une pièce d’identité ou d’un permis de conduire via un appareil mobile.