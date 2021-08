Les habitants de Cleethorpes vont barricader la route avec des poubelles à roulettes pour empêcher les parents de diriger l’école | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les résidents vivant à Halton Place disent que la Cleethorpes Academy, située à proximité, utilise une passerelle d’urgence pour amener les élèves à l’école et en revenir et que leurs allées sont continuellement bloquées par les voitures des parents.

Les voisins disent qu’un accord pour utiliser la porte était en place pendant la pandémie pour la distanciation sociale, mais est maintenant adopté comme mesure permanente et ils s’attendent à ce qu’il se poursuive lorsque les enfants retourneront à l’école cette semaine.

Les résidents ont organisé une manifestation similaire à la fin de la session d’été et la police de Humberside a fini par être appelée pour lever le blocus.

Pam Ireland a déclaré à GrimsbyLive qu’elle avait l’impression que les habitants avaient été traités comme des “vieux retraités stupides”.

Elle a déclaré: “Nous sommes toujours dans la même position qu’à la fin du trimestre d’été. Nous avons été déçus et il semble maintenant que nous nous sommes frottés le nez.

“Ils doivent bien définir leurs priorités. On nous a promis il y a 11 ans que le portail resterait fermé et utilisé uniquement pour les véhicules d’urgence. Le portail n’a jamais été utilisé jusqu’à ce qu’ils commencent à l’utiliser à cause de la pandémie. Maintenant, ils veulent l’utiliser ça tout le temps.

« Nous avons des infirmières, des médecins, des véhicules de livraison et des voitures de résidents qui essaient tous d’utiliser cette route. Mais les parents se garent où ils veulent et bloquent les allées pour que personne ne puisse sortir et que les enfants marchent directement dans la rue.

“Nous comprenons les restrictions de Covid. C’est à la sécurité des enfants que nous pensons et cela nous fait peur qu’ils marchent sur la route où il y a toutes les voitures.”

Le conseiller du nord-est du Lincolnshire, Ian Lindley, a présidé une réunion avant la fin des trimestres d’été entre les représentants des résidents, la police et les dirigeants de la Cleethorpes Academy pour rechercher une solution aux problèmes de stationnement.

Cllr Lindley a déclaré: “Il y a un problème avec l’Académie qui essaie de diluer le nombre de personnes qui se rassemblent à l’accès principal de l’école.

« L’Académie a l’intention de maintenir l’accès à Halton Place à long terme. Les résidents ne sont pas habitués à ce qu’il soit utilisé une fois qu’il a été fermé pendant tant d’années. Il a été suggéré qu’il pourrait y avoir une voie à suivre, mais cela a ne m’a pas été signalé.”

Après la réunion, une déclaration a été publiée par Cleethorpes Academy. Il a déclaré: “Une longue réunion des parties prenantes a eu lieu à la Cleethorpes Academy, où des discussions intéressantes et détaillées ont eu lieu.

« Un plan-cadre pour aller de l’avant a été convenu et une future réunion aura lieu en temps voulu. Les deux parties sont impatientes de travailler ensemble à l’avenir.”

Reportage supplémentaire par Peter Craig.