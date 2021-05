Les habitants des Açores ne peuvent pas utiliser l’alarme intégrée de l’iPhone depuis plus d’un mois en raison d’un bug

L’alarme est probablement l’une des fonctionnalités les plus utilisées par les propriétaires d’iPhone du monde entier et, heureusement, elle est intégrée à iOS depuis le début. Cependant, il semble que les habitants des îles Açores rencontrent des difficultés lors du réglage d’une alarme sur leur iPhone – et cela affecte plusieurs utilisateurs depuis plus d’un mois.

Tel que rapporté par iFeed.pt en mars, il semble y avoir un bug généralisé empêchant l’alarme intégrée de l’iPhone de fonctionner comme prévu pour les habitants des îles Açores. Selon les utilisateurs concernés, l’application Horloge se bloque instantanément lorsque les utilisateurs essaient de définir une alarme si l’iPhone est réglé sur le fuseau horaire local. La même chose se produit avec l’application Rappels dans certains cas.

La solution de contournement trouvée par ces utilisateurs pour résoudre le problème consiste à désactiver l’option «Définir automatiquement» dans les paramètres Date et heure, puis à modifier le fuseau horaire dans une autre région. Ceci, cependant, est loin d’être la solution idéale.

Bien qu’Apple n’ait pas encore commenté le problème ou résolu le problème, il semble y avoir une solution temporaire signalée par luispgarcia sur le site de support d’Apple. Pour contourner ce problème, il vous suffit de: Accédez à Paramètres> Général> Date et heure, désactivez l’option “Définir automatiquement”, puis définissez le fuseau horaire sur “Praia, Cap-Vert” (identique aux Açores).

Est-ce que @Apple va sérieusement ignorer que personne avec un iPhone aux Açores ne peut utiliser son réveil depuis plus d’un mois maintenant? Notre fuseau horaire a une sorte de «bug» et ne fonctionne littéralement pas. #Pomme – Valdemar Creador (@valcreador) 29 mars 2021

iFeed.pt a déclaré à . qu’Apple n’avait pas résolu le bogue à ce jour, même avec les dernières versions d’iOS. Apple se prépare actuellement à publier iOS 14.6 au public dans les prochains jours, mais les notes de publication ne mentionnent rien à ce sujet.

