Les habitants d’Hyderabad assistent au soleil de Halo le huitième jour de formation de l’État du Telangana

De telles formations sont appelées « halos de 22 degrés » car du point de vue d’un observateur, l’anneau semble avoir un rayon d’environ 22 degrés autour du soleil ou de la lune. Image : IE

Un après-midi d’été à Hyderabad, dans le Telangana, de nombreuses personnes ont été fascinées par un grand halo coloré autour du soleil. Dès que le halo a été repéré, les gens ont immédiatement partagé leur joie sur les réseaux sociaux, ce qui a en outre conduit de nombreuses personnes à partager leurs opinions sur la formation ainsi qu’à une comparaison avec celle qui a été vue récemment à Bengaluru. Un rapport de l’IE a noté que la formation unique a été vue le jour où Telangana a célébré sa huitième formation d’État.

Alors que pour beaucoup de gens, la formation du halo du 2 juin est devenue un motif de joie et a été considérée comme une «bénédiction», il y en avait qui avaient des informations erronées ou des idées fausses sur de tels événements. Selon le rapport, de nombreuses personnes ont également qualifié cela de catastrophique ou de mauvais présage. Il y en avait aussi quelques-uns qui ont lié la formation du halo à la prochaine éclipse solaire.

Citant Raghunandan Kumar, qui est le secrétaire fondateur ainsi que le directeur de la Planetary Society of India, la formation de halo était un événement météorologique local. Un phénomène météorologique similaire a également été observé dans le passé au-dessus du district de Yadadri. Le “halo à 22 degrés” apparu mercredi à Hyderabad était visible pendant une heure et demie et tout le monde dans les environs a pu le voir.

Il est à noter que de telles formations sont appelées « halos de 22 degrés » car du point de vue d’un observateur, l’anneau semble avoir un rayon d’environ 22 degrés autour du soleil ou de la lune. Certes, les halos se forment en raison de la réfraction (également connue sous le nom de division de la lumière) ou parfois par réflexion lorsqu’ils sont passés à travers des cristaux de glace hexagonaux. Tout comme le fonctionnement d’un kaléidoscope, les formations ont suscité beaucoup d’intérêt chez les jeunes.

Habituellement, ce sont des événements courants avec la lune en hiver. Le rapport a noté qu’en raison des minces cirrus qui dérivent à 20 000 pieds ou au-dessus, lorsque la lumière du soleil ou le clair de lune les traverse, ils sont réfractés et réfléchis, formant ainsi de tels cercles.

