Les habitants du Salvador protestent contre le projet de loi Bitcoin ⋆ Crypto new media

in

Le projet de loi du président Nayib Bukele qui accordait au Bitcoin (BTC) un statut de monnaie légale au Salvador n’a pas encore été appliqué en septembre, mais après que la méfiance du pays à l’égard de la nouvelle législation est devenue apparente à travers des sondages d’opinion, les Salvadoriens ont commencé à exprimer leur désapprobation dans les rues.

Bukele a effectivement fait passer la loi au parlement, grâce à la majorité de son parti Nuevas Ideas à l’assemblée, mais il n’a pas encore répondu au mécontentement du public alors que les citoyens manifestent devant l’Assemblée nationale au Salvador.

Non au Bitcoin

À en juger par leur “lutte contre le régime de Bukele” et leurs bannières “non au Bitcoin” sans ambiguïté montrées dans la vidéo partagée par le journal La Prensa Gráfica, les manifestants ont été catégoriques sur le fait qu’ils ne voulaient pas de Bitcoin au Salvador.

Un mouvement de gauche Bloque de Resistencia y Rebeldia Popular qui a organisé la manifestation a présenté un mémoire, demandant l’abrogation de la loi Bitcoin, déclarant qu'”elle a été imposée par le président Nayib Bukele sans consulter le peuple, improvisée et sans études techniques”.

El bloque de resistencia y rebeldía popular se manifiesta sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Centro Cívico Cultural Legislativo (@CccLegislativo) para entregar a la @AsambleaSV une pieza de correspondencia solicitando la derogación de la Ley Bitcoin aprobado semanas atrás. pic.twitter.com/UtVpkBcYVj – Diario Co Latino (@DiarioCoLatino) 20 juillet 2021

Les représentants qui ont publié la déclaration ont fait valoir que la nouvelle législation faciliterait les activités illégales, le chaos monétaire et endommagerait davantage la classe basse et moyenne.

Un autre type de niveaux de résistance

Alors que l’organisation a fait valoir que, selon les sondages d’opinion, la plupart des citoyens salvadoriens et la majorité des hommes d’affaires désapprouvent la loi car elle aura des conséquences négatives sur les prix et les revenus et ne profitera qu’à quelques privilégiés, l’un des députés qui a soutenu le mouvement contre le L’adoption de Bitcoin a déclaré lors d’une conférence de presse que “personne ne veut de Bitcoin”.

#LoÚltimo | La diputada Anabel Belloso espera que la comisión Financiera no envíe al archivo la iniciativa para derogar la ley del #bitcoin sin haber considerado su estudio. Via @SusanaPenate. pic.twitter.com/jMGHmMiEDz – Diario El Mundo (@ElMundoSV) 20 juillet 2021

Analía Belloso a également exprimé sa préoccupation concernant la fuite des réunions que les frères du président ont tenues avec des entrepreneurs étrangers pour la création d’un colón numérique, bien que la présidence ait démenti qu’un plan impliquant une pièce de monnaie salvadorienne indexée sur le dollar américain soit toujours en vigueur.

Alors que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont rapidement critiqué la législation et refusé leur soutien, le parti d’opposition du Front de libération nationale Farabundo Martí a intenté une action en justice afin de bloquer la législation de Bukele, la qualifiant d’inconstitutionnelle, mais le président a déclaré qu’il ne pouvait rien voir. arrêter Bitcoin au Salvador,

Bukele ayant encore des semaines pour terminer le processus, personne, y compris lui, n’a jamais dit que cela allait être facile.

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.