Les habitants en colère de Haydock critiquent le développement d’Amazon et demandent “ où sont les emplois? ”

W

Lorsque les promoteurs immobiliers de Londres ont promis des milliers de nouveaux emplois dans un ancien village de mine du Merseyside, le conseil local a soutenu avec enthousiasme le projet.

Deux ans plus tard, les habitants qui se sont opposés aux plans d’entrepôt d’Amazon avertissent les autres de l’énorme expansion du géant en ligne alors qu’ils pleurent la perte de la ceinture verte – tout en attendant les 2500 emplois promis.

L’énorme centre de «tri» construit à Florida Farm à Haydock, près de St Helens, n’est que l’un des nombreux développements massifs prévus ou déjà exploités par Amazon, qui subit une énorme expansion en raison de la forte augmentation des ventes en ligne pendant la pandémie. verrouillages.

La poursuite de l’expansion d’Amazon comprend des sites à Stockton dans le nord-est, à Ferriby, près de Hull et un «Mega Shed» à Dartford Kent qui devrait être parmi les plus grands entrepôts d’Europe.

LIRE LA SUITE

Mais l’avocat à la retraite Paul Parkinson, de Haydock, a déclaré à l’agence de presse PA que l’entrepôt Amazon, construit par les développeurs Bericote, avait apporté peu d’emplois pour les habitants et «le chaos» dans la région.

Bericote avait affirmé lors des réunions de planification que le projet, construit sur des terres agricoles, apporterait entre 2 500 et 5 000 emplois, et les opportunités d’emploi justifiaient le bétonnage sur les terres de la ceinture verte.

De nouveaux terrains de sport ont également été promis pour la ligue de rugby et les équipes de football locales.

Rien de tout cela, jusqu’à présent, ne s’est concrétisé.

Les chiffres de l’emploi sont contestés, le nombre total de nouveaux emplois créés étant estimé à environ 300. Ni Amazon, ni le Conseil de St Helens n’ont fourni de chiffres.

M. Parkinson, qui a mené une campagne de 2000 habitants s’opposant au développement, a affirmé que le conseil de St Helens avait été «emmené chez les nettoyeurs» avec le boom de l’emploi ne se matérialisant pas et les habitants laissés pour faire face aux problèmes associés au site.

Il a dit: «La création de deux, trois cents emplois valait-elle la destruction de plus de 60 acres de ceinture verte? C’est un très mauvais rendement.

amazone

Le centre de tri de 360000 pieds carrés a ouvert ses portes à Haydock en octobre 2019 et un deuxième entrepôt de 525000 pieds carrés sur le site, exploité par la société céréalière Kelloggs, a également ouvert ses portes, qui emploie environ 70 personnes.

Les habitants disent qu’ils souffrent maintenant des effets de la circulation quotidienne de centaines de camions vers et depuis le site.

Cela comprend le stationnement des conducteurs dans les zones résidentielles et l’utilisation de l’extérieur comme toilettes publiques.

M. Parkinson a ajouté: «Ils déposent la remorque. Ils vont ailleurs et se garent.

«Il reste des bouteilles d’urine ou elles vont contre la clôture du jardin de quelqu’un ou vont dans les arbres.

«Il y a des places pour 200 camions (sur place) mais ce n’est jamais utilisé.

«Il s’agit de la plus grande application de planification à laquelle St Helens a dû faire face. Et ils ont été emmenés chez les nettoyeurs. Ça pue.”

Les conducteurs, souvent étrangers, se perdent aussi souvent et finissent par conduire des poids lourds à travers les lotissements voisins.

Dans un cas, filmé par un résident, un chauffeur de poids lourd perdu de Hongrie, a tenté un virage en trois points, démolissant un mur de jardin en faisant marche arrière.

Amazon a déclaré qu’il fournissait des installations, y compris des toilettes, aux conducteurs.

Dans un communiqué, Amazon a déclaré: «Nous avons informé nos partenaires transporteurs des préoccupations soulevées et continuons de les renforcer et de leur rappeler les bonnes directives en matière de comportement des conducteurs.»

Le conseil municipal de St Helens, géré par les travailleurs, n’a pas donné de chiffres sur l’emploi, mais a déclaré qu’une demande de planification avait été soumise pour une mise à niveau et un réaménagement d’un parc local, abritant une ligue de rugby amateur et des équipes de football, avec «un financement en partie» provenant de Bericote. Aucun chiffre pour la contribution du développeur n’a été fourni.

Un communiqué indique que le conseil «comprend» les problèmes avec le site, mais qu’il doit examiner l’impact global.

Il a ajouté: «Les entreprises présentes sur ce site ont apporté des emplois indispensables à notre arrondissement.»

Le différend sur les avantages économiques du projet pourrait avoir des conséquences politiques, le Parti vert faisant campagne dans les circonscriptions locales avant les élections locales.

Kev Bailey, un résident local, a averti les autres communautés confrontées à de nouveaux développements de se méfier des affirmations concernant la création d’emplois.

Il a dit: «Où sont les emplois à Haydock? Comment la communauté a-t-elle bénéficié? Où sont les installations sportives? Le site est ouvert depuis maintenant deux ans.

«Le spin est incroyable. Le Conseil de St Helens est dirigé par des muppets. »

PA a contacté Bericote, qui se vante d’une approche de «coopération et de transparence», mais n’a reçu aucune réponse.

Il n’y a pas eu non plus de réponse du conseiller Sev Gomez-Aspron, un fervent partisan du projet et chef adjoint du conseil, ou du député local Conor McGinn.

Les électeurs se rendent aux urnes jeudi.