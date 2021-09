Les habitants vivant à côté du point chaud des serpents de 6 pieds au Royaume-Uni s’inquiètent pour les enfants – « Des cauchemars » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’énorme boa constrictor de 6 pieds a été découvert en train de cracher du sang sur le B5062 près de Roden, dans le Shropshire, après avoir été heurté par une voiture. Un autre serpent a également été trouvé à proximité, faisant craindre que la route ne soit utilisée comme dépotoir pour les animaux exotiques.

Les résidents de la région ont été naturellement effrayés par la découverte, beaucoup exprimant leur inquiétude à l’idée de laisser leurs enfants s’aventurer à l’extérieur.

S’adressant aux médias sociaux, un local a écrit : « Est-ce juste moi ou est-ce que ça fait peur à quelqu’un d’autre ?

“Je ne veux pas que des serpents vivants de 6 pieds se faufilent autour du village.”

Un autre a ajouté : « C’est littéralement l’étoffe de mes cauchemars.

“Ma peau rampe juste en y pensant.”

Une troisième personne a déclaré : « Je m’inquiète pour mes enfants et mon chien. Ces animaux peuvent attaquer.

On pense que les boas « mangent presque tout » qu’ils trouvent dans la nature, y compris les oiseaux et les cochons sauvages.

L’association caritative pour les animaux, la RSPCA, a déclaré avoir été contactée après que le serpent a été repéré avec une mâchoire cassée par deux conducteurs le vendredi 17 septembre.

L’inspecteur de la RSPCA, Claire Davey, s’est rendu sur les lieux, le serpent étant transporté chez un vétérinaire mais est malheureusement décédé.

Mme Davey a déclaré: «Normalement, lorsque nous recevons un appel comme celui-ci, nous constatons que le serpent a été mal identifié et qu’il s’agit en fait d’une petite espèce indigène, nous avons donc été très surpris lorsque nous sommes arrivés et avons vu un boa constrictor de six pieds sur la route.

« C’est très triste que la vie de cette belle créature se termine ainsi.

“Malheureusement, nous pensons que ce serpent a probablement été abandonné car c’est un endroit très isolé et il n’y a pas de maisons autour d’au moins un mile.

L’inspecteur a ajouté que les boa constricteurs pouvaient mesurer jusqu’à 13 pieds de long et atteindre l’âge de 20 ans, ” c’est pourquoi nous exhortons toujours les gens à faire leurs recherches avant de prendre un animal exotique comme animal de compagnie. “

L’observation fait suite à la découverte de pythons de 10 pieds le mois dernier dans un arbre dans le Cambridgeshire.

Il a été rapporté que les pompiers ont coupé les branches d’un arbre pour atteindre le python et transporté le serpent.

L’autre serpent a été aperçu quelques jours plus tard en train de traverser un chemin de campagne.