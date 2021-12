Les habitudes alimentaires bizarres de Zion Williamson se révèlent (vidéo)

Le régime et le poids de Zion Williamson ont fait l’objet de conversations intenses au cours des derniers mois.

Il y a eu des photos le montrant incroyablement énorme. Il y en a eu qui le décrivent comme assez maigre. Et pourtant, malgré tout cela, malgré les visuels que vous choisissez de croire, le fait demeure : il n’a pas encore de costume pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans cette saison.

Samedi, les Pelicans ont publié une déclaration disant que Williamson avait subi un revers dans son processus de réadaptation et ne participerait pas à des activités de basket-ball pour le moment. Étant donné qu’il a maintenant raté plus de matchs NBA en carrière qu’il n’en a joué, et à la lumière de ses problèmes de poids notoires, la nouvelle a conduit à une inspection encore plus approfondie de son alimentation.

Cette semaine, l’initié de la NBA, Skip Bayless, est apparu sur « Undisputed » et a révélé dans quelle mesure le régime de Williamson a déraillé.

« On me dit que son poids n’est pas tout à fait de 330 (livres) », a-t-il déclaré. «Mais c’est plus 310-ish, ce qui reste un énorme, énorme problème. Et pourtant, la bonne nouvelle, c’est qu’il vient d’embaucher un entraîneur de LSU, [who] On me dit que c’est très bien. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il aime toujours manger des pizzas entières arrosées de boissons gazeuses riches en sucre.

Manger des pizzas entières et les laver avec des boissons gazeuses riches en sucre n’est évidemment pas une recette pour améliorer sa condition physique.

Toute cette situation ne semble pas aller dans la bonne direction. Les Pélicans, tôt ou tard, vont devoir prendre une décision difficile. Pour le moment, le front office semble craindre que Williamson ne quitte la ville. En raison de sa déception envers l’équipe et de son histoire d’amour publique avec l’une des équipes les plus importantes de la NBA, Williamson n’a pas fait grand-chose pour susciter la confiance dans son engagement envers le Big Easy.

Cela dit, les Pélicans veulent-ils vraiment lui engager neuf chiffres ? Un gars qui n’a pas encore montré un semblant d’esprit professionnel ? Quelqu’un qui ne peut pas poser les grosses pizzas et les boissons sucrées ?

C’est une façon de gérer les rumeurs commerciales. https://t.co/B19VDsIJ7S – Jeu 7 (@game7__) 11 décembre 2021

La Nouvelle-Orléans mérite une superstar. Beaucoup pensaient que Williamson serait ce type. Mais pour le moment, il échoue lamentablement à être à la hauteur du battage médiatique.

En rapport: Les vrais cowboys ont apporté leurs propres bancs au jeu WFT