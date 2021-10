Les habitudes alimentaires inhabituelles de Charles dévoilées – « Prince ne mange pas de déjeuner! » | Royale | Nouvelles

Les habitudes alimentaires du prince ont même été évoquées dans la dernière série de The Crown. Sur le site Web du prince Charles pour son 70e anniversaire, il a confirmé qu’il ne mangeait pas à l’heure du déjeuner, avec la phrase: « Le prince ne mange pas de déjeuner. »

L’héritier du trône a également révélé qu’il ne mangeait pas de viande et qu’il passait une journée par semaine sans produits laitiers.

S’adressant à la BBC, Charles a expliqué : « Pendant des années, je n’ai pas mangé de viande ni de poisson deux jours par semaine et je ne mange pas de produits laitiers un jour par semaine.

« Maintenant, je veux dire que c’est une façon de le faire – si cela faisait plus, vous réduiriez beaucoup la pression sur l’environnement et tout le reste.

« Parce que vous voyez que la viande est très importante – d’où vient-elle, comment est-elle cultivée ?

« Donc, si c’est à base d’herbe et des bonnes races, vous savez s’il est de meilleure qualité mais mangé moins souvent – cette approche de l’agriculture est moins dommageable que l’approche industrialisée avec tout intensif, et causant d’énormes pressions et dommages. »

Le prince Charles emporte également sa propre nourriture avec lui lorsqu’il rend visite à des amis dans leurs maisons de campagne, a révélé un expert royal.

Lady Colin Campbell, s’exprimant lors du documentaire de Channel 5, Secrets of The Royal Kitchen, a rappelé comment il est devenu célèbre pour être arrivé chez lui dans le pays avec des sacs pleins de ses propres produits – quelque chose qu’elle a affirmé n’était pas nécessairement du goût de tout le monde.

Elle a déclaré: «Le prince Charles est connu dans les cercles des maisons de campagne pour quand il vient rester.

Emily Andrews, s’exprimant également lors du documentaire, a déclaré: « Charles était vraiment un pionnier parce qu’il défendait les aliments biologiques et la durabilité avant qu’ils ne soient à la mode. »

Des années plus tard, la marque s’est généralisée – ses produits sont maintenant vendus dans la chaîne haut de gamme, Waitrose.