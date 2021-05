Les habitudes alimentaires TRÈS décontractées de Zara Tindall et Mike soulignées par un initié | Royal | Nouvelles

Bien qu’elle soit l’une des petites-filles de la reine, Zara mène une vie très normale avec son mari Mike et ses enfants Mia, Lena et Lucas. Et, tout comme beaucoup d’autres Britanniques, la fille de la princesse Anne se livre de temps en temps à des plats à emporter, a déclaré une source.

Ils ont déclaré à Fabulous Digital: «Elle et Mike se détendent dans leur maison parsemée de chiens avec un coffret, un bon curry et des lagers pour assister la soirée.

“Ils adorent un samedi soir dans leur pub local, heureux de savoir que leurs deux filles heureuses sont coincées avec la grand-mère la princesse Anne, en l’écoutant en train de leur lire des histoires.”

Zara a également été photographiée en train de grignoter des pizzas et des glaces alors qu’elle assistait aux essais de Gatcombe.

Et à la fin de 2019, Mike a partagé sur Instagram une photo de quatre hamburgers qu’il avait préparés chez lui à Gatcombe Park.

Alors qu’ils se livrent parfois à des plats réconfortants, Zara et Mike sont des sportifs qui veillent sur leur alimentation.

Zara, une équestre qui a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012, a déclaré en 2015 qu’elle avait commencé ses journées à 7 heures du matin avec du yaourt grec et du miel avant de sauter sur le vélo d’exercice chez elle.

La fille de la princesse Anne a également déclaré qu’elle gardait ses déjeuners assez simples et maigres.

S’adressant au Sunday Times, elle a ajouté: «Le déjeuner est simple et rapide, comme une soupe et un sandwich ou des œufs et du pain grillé.

“Je ne suis pas au régime mais j’essaie de bien manger et de ne pas manger trop de glucides ou de sucreries.”

Mike – qui a remporté la Coupe du monde de rugby avec l’Angleterre en 2003 – a révélé son choix préféré de plats à emporter en 2007.

Il a dit au Guardian: «Si Zara est absent, j’aurai mon seul plat à emporter de la semaine.

“Ce serait certainement un Chinois – ce serait peut-être un banquet pour deux, mais évidemment ce serait juste pour moi. Je peux le faire assez facilement.”

Mike et Zara vivent près de la princesse Anne dans le Gloucestershire.

Le couple est déjà les fiers parents de Mia, sept ans, et de Lena, deux ans, et a accueilli en mars leur premier petit garçon, Lucas.

L’ancien joueur de rugby a annoncé au monde la naissance de son fils lors d’un épisode de son podcast, The Good, The Bad & The Rugby.

Interrogé sur le déroulement de son week-end, le champion d’Angleterre a commencé à parler des récents matches de rugby.

Il a dit: “Week-end fou, n’est-ce pas. Samedi … tout le rugby.

«Évidemment, en Écosse, absolument, en fait, j’étais vraiment en colère après le match contre l’Angleterre.

«Et puis la colère s’est dissipée avec quatre minutes et demie de belle joie française.

“Et puis dimanche, c’est encore mieux parce qu’un petit garçon est arrivé chez moi!”

Lucas est né dans la salle de bain de la résidence des Tindall, a ajouté Mike.

Il a dit: “Arrivé très rapidement. Je n’ai pas réussi à arriver à l’hôpital. Sur le sol de la salle de bain.

«Alors oui, il courait vers la salle de gym, prends un tapis, entre dans la salle de bain, pose le tapis sur le sol, les serviettes vers le bas, un appareil orthopédique, un appareil orthopédique.