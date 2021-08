Les habitudes de dépenses alléguées d’Erika Jayne de Real Housewives of Beverly Hills sont décomposées dans de nouveaux documents

Page Six a obtenu une lettre de mise en demeure des avocats du syndic de faillite envoyée aux avocats d’Erika Jayne qui stipulait ses dépenses supposées au moment des crimes présumés de Tom Girardi. Ils y déclarent que la star de Real Housewives of Beverly Hills a dépensé plus de 25 millions de dollars en fonds transférés du cabinet d’avocats Girardi Keese à sa société personnelle, EJ Global LLC. Selon les documents, depuis 2008, Erika Jayne aurait dépensé 14 259 012,84 $ avec sa carte American Express, 1 532 774,88 $ sur l’agence McDonald Selznick Associates et des dépenses inconnues totalisant 1 417 587,50 $. Des chiffres plus petits auraient été envoyés aux assistants, aux équipes glamour et à la publicité.