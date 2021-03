Les hackers continuent de s’enrichir de vos stupides erreurs – .

Le cyber-paysage continue d’être de plus en plus favorable aux pirates et autres criminels divers qui lancent des hacks et des intrusions dans les ordinateurs, les appareils mobiles et les applications et services qu’ils utilisent sur tout ce matériel.

Ce n’est pas seulement que la surface d’attaque pour des choses comme les violations de données ne cesse de s’élargir, avec un nombre croissant de personnes attachées à des appareils et au réseau numérique après un an de travail à domicile en raison de la pandémie de coronavirus. Les attaques elles-mêmes continuent de capitaliser sur les erreurs stupides des gens, ainsi que sur les méthodes éprouvées de sabotage numérique, qui contribuent toutes à rendre au moins certaines de ces attaques, dans le domaine des ransomwares, plus rentables à exécuter que jamais. . En fait, de nouvelles recherches montrent que la rançon moyenne payée par les victimes d’attaques de ransomwares a presque triplé au cours des 12 derniers mois.

Top Deal du jour Les offres d’Amazon d’aujourd’hui sont jusqu’à 50% de réduction et disponibles ici Prix:0,99 USD Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

C’est ce que disent les chercheurs de Palo Alto Networks, qui ont étudié les attaques de ransomwares ciblant des entités en Amérique du Nord et en Europe. Parmi les données que les chercheurs ont trouvées, il y avait le fait que la rançon moyenne payée par les victimes pour recevoir une clé de déchiffrement qui déverrouille leurs réseaux était en hausse de 171% l’année dernière.

Le rapport sur les menaces 2021 de l’Unité 42, une équipe mondiale de renseignement sur les menaces chez Palo Alto Networks, note que: «La rançon moyenne payée pour les organisations est passée de 115 123 $ US en 2019 à 312 493 $ en 2020, soit une augmentation de 171% d’une année sur l’autre. De plus, la rançon la plus élevée payée par une organisation a doublé de 2019 à 2020, passant de 5 millions de dollars à 10 millions de dollars. » Les cybercriminels sont également de plus en plus gourmands, poursuit le rapport.

De 2015 à 2019, la demande de ransomware la plus élevée était de 15 millions de dollars. Mais en 2020, alors que le monde était encore sous le choc des effets sur la santé publique et les finances de la pandémie de coronavirus, la plus forte demande de ransomwares est passée à 30 millions de dollars.

Nous avons couvert un certain nombre de menaces et d’attaques au cours des derniers mois ici à . qui sont souvent des crimes d’opportunité, les pirates informatiques voyant ce qu’ils peuvent faire et s’attaquant au fruit à portée de main des victimes qui font des erreurs stupides, mais ce n’est pas le cas. difficile de comprendre pourquoi les attaquants sont de plus en plus attirés par les attaques de ransomwares. En effet, le vice-président du secteur public de Palo Alto Networks, John Davis, a récemment déclaré dans une interview que les ransomwares étaient l’une des «principales menaces en matière de cybersécurité», pour au moins deux grandes raisons:

«Des organisations du monde entier sont retenues en otage par des ransomwares, et nombre d’entre elles sont obligées de payer des cybercriminels parce qu’elles ne sont pas équipées pour lutter contre la menace pour diverses raisons, du manque de sauvegardes récupérables au coût des temps d’arrêt dépassant le coût du paiement. la rançon », a déclaré Davis.

L’un des mauvais acteurs les plus effrayants à cet égard est / était la famille de ransomwares appelée NetWalker. Selon Palo Alto Networks, NetWalker a divulgué des données de 113 organisations à travers le monde de janvier 2020 à janvier de cette année, plus que toute autre famille de ransomwares. En janvier 2021, le ministère américain de la Justice a annoncé une «action internationale coordonnée des forces de l’ordre» pour perturber NetWalker, qui, selon le ministère, a eu un impact sur les victimes, notamment les entreprises, les hôpitaux, les municipalités, les forces de l’ordre, les districts scolaires, les collèges, etc. Des attaques ont spécifiquement visé le secteur de la santé pendant la pandémie du COVID-19, «profitant de la crise mondiale pour extorquer les victimes».

Top Deal du jour Les écouteurs sans fil haut de gamme TOZO T6 les plus vendus avec étui de chargement sans fil sont à 40% de réduction Prix:34,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission