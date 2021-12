Les hackers d’Elden Ring ajoutent le CJ de GTA San Andreas à la démo PS4

Elden Ring ne sortira pas avant le 25 février de l’année prochaine, mais cela n’a pas empêché les moddeurs d’ajouter du contenu vraiment hilarant au jeu. Grâce en partie à la nouvelle facilité de jailbreak de la PS4, un modder a pu ajouter le protag emblématique de Grand Theft Auto San Andreas, Carl « CJ » Johnson, à la démo de test du réseau Elden Ring précédemment limitée dans le temps.

Le test du réseau Elden Ring était une affaire de quatre jours qui s’est déroulée à l’origine du 12 au 15 novembre. C’était censé être le cas, mais les joueurs exécutant un micrologiciel personnalisé ont réussi à modifier la démo de test du réseau pour qu’elle s’exécute indéfiniment. Et certains moddeurs sont allés au-delà de la recherche de contenu. Un moddeur qui passe par Dropoff a pu importer le protagoniste emblématique de San Andreas dans l’univers de haute fantaisie de FromSoftware (h/t AltChar).

Il suffit de le regarder galoper à cheval et poignarder quelques crétins :

En plus de pouvoir se promener dans ce monde médiéval, CJ peut également se battre en utilisant les mêmes animations que le personnage-joueur d’Elden Ring. Donc, quand CJ va en ville sur un pauvre soldat, il va pour l’animation de mise à mort complète. À la toute fin de la vidéo, vous pouvez également le regarder se battre habilement à partir de son cheval.

Au début, j’étais un peu inquiet du fait qu’il ne porte aucune armure autre que sa chemise sans manches et son jean de marque. Mais tu sais quoi? Il semble se débrouiller plutôt bien pour lui-même. Jusqu’à présent, CJ ne semble pas avoir d’ennemis dans les terres intermédiaires à part ceux qu’il a décidé de frapper préventivement. Peut-être est-il mieux là-bas qu’il ne l’a jamais été dans les rues hostiles de San Andreas.

Lire la suite: Ma partie préférée de l’aperçu d’Elden Ring atteignait accidentellement une petite île

G/O Media peut toucher une commission

La partie la plus drôle de tout cela est le fait que quelqu’un a joué un Soulslike co-créé par George RR Martin et a décidé que Grand Theft Auto était le crossover parfait. Ils n’ont pas tort, c’est le mashup qu’aucun d’entre nous ne savait probablement qu’il voulait. Au moment où le jeu complet sortira l’année prochaine, nous pourrions bien voir un tas d’autres mashups improbables pour l’aperçu auparavant difficile à jouer de FromSoftware. La magie des jailbreaks de console et du modding.