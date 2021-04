Les hackers russes deviennent encore plus effrontés aux États-Unis – .

Il est évident que parmi les professionnels de la sécurité numérique, il n’y a vraiment plus rien ni personne qui ne soit piratable, et plus vite nous nous rendrons compte de ce fait à l’ère des intrusions de systèmes rampantes, des violations de données, etc., mieux nous serons.

L’application de la loi est un bon exemple de la façon dont c’est le cas. On pourrait penser que ces professionnels auraient accès à ou déployeraient des protections de sécurité encore meilleures que celles dont la plupart d’entre nous jouissent, afin de maintenir leurs réseaux suffisamment durcis – et pourtant, nous sommes ici, en position de devoir signaler cela il y a quelques jours à peine, Des pirates informatiques russes ont attaqué un service de police aux États-Unis avec une attaque de ransomware.

Selon la BBC, un groupe de ransomware se faisant appeler Babuk a violé le réseau informatique du département de la police métropolitaine de Washington DC. Pire encore, les pirates ont menacé de rendre publiques les informations sensibles qu’ils avaient arrachées au réseau du service de police, et il semble qu’ils aient déjà commencé à le faire. NBC News a rapporté que les hackers venaient de publier «de vastes dossiers privés», chacun d’une centaine de pages, sur cinq agents actuels et anciens du département. Les dossiers sont marqués «confidentiels», contiennent le sceau officiel du service de police et sont remplis d’une mine de données personnelles, y compris l’activité de chaque policier liée à l’arrestation, les résultats du polygraphe, les données sur le logement, un aperçu de leurs finances individuelles, et bien plus encore.

Dans une déclaration aux journalistes à propos du piratage, le service de police de Washington DC a reconnu que «nous sommes au courant d’un accès non autorisé sur notre serveur» et qu’il a demandé au FBI d’aider à enquêter. L’une des choses particulièrement effrayantes à propos de ce piratage est que les assaillants ont déclaré qu’ils divulgueraient des détails sur les informateurs de gangs de la police.

C’est une autre indication que les attaques de ransomwares de haut niveau sont apparemment en augmentation aux États-Unis en ce moment. Ces attaques impliquent des pirates qui tentent généralement de crypter les données d’une victime et demandent ensuite qu’une rançon soit payée rapidement pour les déchiffrer ou bien ils menacent que les données soient détruites, vendues ou rendues publiques. Plus tôt ce mois-ci, ce même groupe Babuk aurait également tenté de frapper une équipe de la NBA, les Houston Rockets, avec un ransomware – et aurait même prétendu avoir accédé à des données sensibles telles que les contrats de joueurs.

Les Rockets, cependant, ont déclaré que les pirates informatiques n’avaient finalement pas réussi à pénétrer le réseau informatique de l’équipe.

Dans le même ordre d’idées, un Russe aux États-Unis a plaidé coupable il y a quelques jours pour un complot visant à extorquer de l’argent à la société Tesla d’Elon Musk via une attaque de ransomware. Selon des reportages, l’homme a été accusé d’avoir offert à un employé de Tesla l’équivalent de 1 million de dollars pour insérer un ransomware dans le réseau informatique de l’usine de batteries de Tesla au Nevada. L’homme de 27 ans a plaidé coupable à Reno, dans le Nevada, et a été accusé par les procureurs de planifier de voler les secrets de la société Tesla.

